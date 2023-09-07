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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-الهجوم-على-موسكو-1080772658.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T01:29+0000
2023-09-07T01:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: "هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو".وأَضاف: "لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.ياتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، حيث أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-روستوف-على-الدون-1080772544.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو

01:29 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 01:37 GMT 07.09.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو.
وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: "هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة روستوف على الدون
01:17 GMT
وأَضاف: "لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".
وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.
ياتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، حيث أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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