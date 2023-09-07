https://sputnikarabic.ae/20230907/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-الهجوم-على-موسكو-1080772658.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T01:29+0000
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وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: "هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو".وأَضاف: "لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو.ياتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، حيث أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-روستوف-على-الدون-1080772544.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على موسكو
01:29 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 01:37 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في منطقة رامنسكوي بالقرب بمنطقة موسكو.
وقال سوبيانين، في قناته على تطبيق تيلغرام: "هذه الليلة، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة رامنسكوي محاولة هجوم بطائرة مسيرة على موسكو".
وأَضاف: "لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام. خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".
وأمس الأربعاء، نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي
في ضواحي موسكو.
ياتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، حيث أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.