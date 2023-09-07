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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/تصويت-هل-تسعى-أمريكا-لتصعيد-النزاع-في-أوكرانيا-بعد-إرسال-ذخائر-اليورانيوم-المنضب-لنظام-كييف؟-1080791585.html
تصويت... هل تسعى أمريكا لتصعيد النزاع في أوكرانيا بعد إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب لنظام كييف؟
تصويت... هل تسعى أمريكا لتصعيد النزاع في أوكرانيا بعد إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب لنظام كييف؟
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:00+0000
2023-09-07T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وأصدرت الوزارة الأمريكية، بيانا رسميا جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية، تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن قرار واشنطن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، بأن "المسؤولية الكاملة عن مثل هذا القرار تقع على عاتق القيادة الأمريكية".وقال بيسكوف: "هذا أمر سيء. لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا، الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوغوسلافيا. وقد أدى استخدام هذه القذائف إلى عواقب محزنة للغاية سجلتها المنظمات الدولية".وأضاف: "أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى، وهذه العواقب ستظهر أيضًا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى، وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة".
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... هل تسعى أمريكا لتصعيد النزاع في أوكرانيا بعد إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب لنظام كييف؟

13:00 GMT 07.09.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetskyاليورانيوم المنضب
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
وأصدرت الوزارة الأمريكية، بيانا رسميا جاء فيه أن "الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية، تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب".
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن قرار واشنطن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، بأن "المسؤولية الكاملة عن مثل هذا القرار تقع على عاتق القيادة الأمريكية".
عدد الأصوات44
وقال بيسكوف: "هذا أمر سيء. لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا، الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوغوسلافيا. وقد أدى استخدام هذه القذائف إلى عواقب محزنة للغاية سجلتها المنظمات الدولية".
وأضاف: "أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى، وهذه العواقب ستظهر أيضًا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى، وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة".
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