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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/جنرال-أمريكي-يتحدث-عن-انهيار-وشيك-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1080779432.html
جنرال أمريكي يتحدث عن "انهيار وشيك" للجيش الأوكراني في خاركوف
جنرال أمريكي يتحدث عن "انهيار وشيك" للجيش الأوكراني في خاركوف
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر،بأن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد تماسكها القتالي في مقاطعة خاركوف، ما سيؤدي إلى انهيارها الوشيك. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T08:53+0000
2023-09-07T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، على "يوتيوب": "أعتقد أن الانهيار أصبح وشيكًا بالفعل. في الشمال وحول كوبيانسك، بدأنا نرى تصدعات في التماسك القتالي الأوكراني".وأشار ريتر أيضًا إلى أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية، وأن تدمير الوحدات المدربة التي أعدها الغرب، والقوات الأوكرانية المعبأة حديثا ستؤدي إلى انهيار جيش كييف، بحسب قوله.وأضاف: "بمجرد وضع حد "للهجوم المضاد" الحالي بالمعنى الأسوأ للكلمة... ومقتل كل وحدات النخبة، أعتقد أننا سنرى الروس يبدأون في ممارسة الضغط والمضي قدمًا، وأيضًا انهيار الجيش الأوكراني".وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230904/بدء-مؤتمر-صحفي-مشترك-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي--عاجل-1080688893.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أمريكي يتحدث عن "انهيار وشيك" للجيش الأوكراني في خاركوف

08:53 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 07.09.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Libkos
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر،بأن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد تماسكها القتالي في مقاطعة خاركوف، ما سيؤدي إلى انهيارها الوشيك.
وقال سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون، على "يوتيوب": "أعتقد أن الانهيار أصبح وشيكًا بالفعل. في الشمال وحول كوبيانسك، بدأنا نرى تصدعات في التماسك القتالي الأوكراني".
وأشار ريتر أيضًا إلى أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية، وأن تدمير الوحدات المدربة التي أعدها الغرب، والقوات الأوكرانية المعبأة حديثا ستؤدي إلى انهيار جيش كييف، بحسب قوله.
وأضاف: "بمجرد وضع حد "للهجوم المضاد" الحالي بالمعنى الأسوأ للكلمة... ومقتل كل وحدات النخبة، أعتقد أننا سنرى الروس يبدأون في ممارسة الضغط والمضي قدمًا، وأيضًا انهيار الجيش الأوكراني".
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"
4 سبتمبر, 13:39 GMT
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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