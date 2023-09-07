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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حاكم-مقاطعة-بريانسك-الروسية-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-ولا-إصابات-1080772912.html
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة ولا إصابات
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة ولا إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة من قبل طائرة مسيرة أوكرانية للهجوم في مقاطعة بريانسك الروسية، وإسقاط الطائرة. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T03:16+0000
2023-09-07T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وقال بوغماز على تلغرام: "الليلة، تم إحباط محاولة القوات الأوكرانية للقيام بهجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأضاف: "دمرت قوات وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار"، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث دمرت واحدة في منطقة موسكو، واثنتان في مقاطعة روستوف.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-كييف-لتنفيذ-هجوم-بثلاث-طائرات-مسيرة-على-أهداف-في-روسيا-1080772502.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة ولا إصابات

03:16 GMT 07.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة من قبل طائرة مسيرة أوكرانية للهجوم في مقاطعة بريانسك الروسية، وإسقاط الطائرة.
وقال بوغماز على تلغرام: "الليلة، تم إحباط محاولة القوات الأوكرانية للقيام بهجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا
02:06 GMT
وأضاف: "دمرت قوات وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار"، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث دمرت واحدة في منطقة موسكو، واثنتان في مقاطعة روستوف.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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