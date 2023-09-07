https://sputnikarabic.ae/20230907/حملة-إسرائيلية-شرسة-ضد-الرئيس-الفلسطيني-ماذا-قال-عن-هتلر؟-1080787745.html
حملة إسرائيلية شرسة ضد الرئيس الفلسطيني... ماذا قال عن هتلر؟
حملة إسرائيلية شرسة ضد الرئيس الفلسطيني... ماذا قال عن هتلر؟
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمس الأربعاء، إن "أدولف هتلر، ذبح اليهود بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين للمال، وليس بسبب العداء تجاه اليهودية". 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:53+0000
2023-09-07T11:53+0000
2023-09-07T11:53+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "أبو مازن، أثار لغطا كبيرا بشأن تصريحاته الأخيرة حول هتلر وذبحه لليهود، ومقولته أن اليهود الأشكناز ليسوا ساميين".ويذكر أن الرئيس الفلسطيني قد صرح في خطاب أمام المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، قائلا:ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروشاور، أن "تصريحات محمود عباس، معادية للسامية، وأن أقواله مرعبة وخطيرة، مطالبا بتغيير الكتب المدرسية التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، مضيفا أن "الرئيس الفلسطيني يدعي أن اليهود وضعوا أنفسهم في غرف الغاز والأفران في المحرقة".وأشار جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إلى أن "ما قاله أبو مازن، يكشف الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية"، مطالبا بمحاسبة الرئيس الفلسطيني على تصريحاته.وذكرت الصحيفة أن "أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قد أوضح أن تصريحات أبو مازن، معادية للسامية وخطابه فاضح، وأنه اليوم يثبت أنه عدو قوي لدولة إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20220923/محمود-عباس-في-الأمم-المتحدة-إسرائيل-دمرت-أوسلو-وأملنا-بالسلام-أصبح-شبه-معدوم-1068149874.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
حملة إسرائيلية شرسة ضد الرئيس الفلسطيني... ماذا قال عن هتلر؟
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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمس الأربعاء، إن "أدولف هتلر، ذبح اليهود بسبب دورهم الاجتماعي كمرابين للمال، وليس بسبب العداء تجاه اليهودية".
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "أبو مازن، أثار لغطا كبيرا بشأن تصريحاته الأخيرة حول هتلر وذبحه لليهود، ومقولته أن اليهود الأشكناز ليسوا ساميين".
23 سبتمبر 2022, 15:32 GMT
ويذكر أن الرئيس الفلسطيني
قد صرح في خطاب أمام المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، قائلا:
اليهود الأشكناز ينحدرون من شعب تركي قديم، الخزر، الذين تحولوا بشكل جماعي إلى اليهودية، والحقيقة التي نحتاج إلى توضيحها للعالم هي أن اليهود الأوروبيين ليسوا ساميين.
ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروشاور، أن "تصريحات محمود عباس، معادية للسامية، وأن أقواله مرعبة وخطيرة، مطالبا بتغيير الكتب المدرسية التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، مضيفا أن "الرئيس الفلسطيني يدعي أن اليهود وضعوا أنفسهم في غرف الغاز والأفران في المحرقة".
وأشار جلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إلى أن "ما قاله أبو مازن، يكشف الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية"، مطالبا بمحاسبة الرئيس الفلسطيني على تصريحاته.
وذكرت الصحيفة أن "أفيغدور ليبرمان
، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قد أوضح أن تصريحات أبو مازن، معادية للسامية وخطابه فاضح، وأنه اليوم يثبت أنه عدو قوي لدولة إسرائيل".