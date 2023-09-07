https://sputnikarabic.ae/20230907/خبراء-كييف-تحرض-رومانيا-والناتو-على-الدخول-في-صراع-مع-روسيا-لكن-الحلف-ليس-مستعدا-لذلك-1080793333.html

خبراء: كييف تحرض رومانيا و"الناتو" على الدخول في صراع مع روسيا لكن الحلف ليس مستعدا لذلك

خبراء: كييف تحرض رومانيا و"الناتو" على الدخول في صراع مع روسيا لكن الحلف ليس مستعدا لذلك

رأى خبراء عسكريون أن كييف تحاول جر رومانيا إلى صراع مع روسيا، من خلال استفزازات بالطائرات المسيرة؛ لكن مثل هذا التطور غير مرجح، لأن الغرب، ممثلًا بالولايات... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T13:42+0000

2023-09-07T13:42+0000

2023-09-07T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال رئيس المركز الروسي لدراسة الصراعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "المنطق واضح، لم يحققوا أي نجاحات على الجبهة، لكنهم بحاجة إلى تقديم نتيجة. إذا لم يحدث ذلك، فسوف تضطر كييف إلى السلام. وقد يكون إشراك الناتو حلًا لأوكرانيا أو على الأقل يريدون تحويل روسيا إلى نوع من الشر العالمي وإجبار الحلف على تقديم المزيد من الأموال".وشكك الخبير بالمعلومات حول سقوط طائرة مسيرة روسية في رومانيا؛ مشيرا إلى أنه، استنادًا إلى حطام الطائرات المسيرة الروسية الصنع، التي سقطت في أوكرانيا، تستطيع كييف تجميع مسيرة واستخدامها لاحقا للاستفزاز.وخلص الخبير إلى أن ذلك "لن يوصل إلى أي مكان. فالولايات المتحدة لا تريد أن يتوسع الصراع إلى ما وراء حدود أوكرانيا واستخدام قوات ووسائل أخرى هناك".وقارن عضو أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، كييف بالرجل الغارق، الذي "يتشبث بأي قشة".وقال بارتوش: "إن كييف تتصرف مثل رجل يغرق، حيث تتشبث بأي قشة عندما تحاول تفسير الأحداث على حساب روسيا. إنها مهتمة بجر المزيد من الجيران إلى الصراع، وهذا الحادث يتماشى مع مثل هذا الموقف التحريضي. لكن رومانيا لا تزال تحافظ على هدوئها في الوقت الحالي".في الوقت نفسه، أكد الخبير أن سقوط طائرات مسيرة، أو حتى صواريخ، على أراضي الدول المجاورة ليس حدثا استثنائيا؛ فلقد حدث ذلك من قبل.وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف ليس لديه دليل على "هجوم متعمد من جانب روسيا"، في سياق حادثة سقوط الطائرة المسيرة.ويوم أمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رومانية، نقلًا عن وزير الدفاع الروماني، أنه تم العثور على حطام، ربما أجزاء تعود إلى طائرات مسيرة؛ فيما طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إجراء تحقيق عاجل بالأمر.

https://sputnikarabic.ae/20230907/صحيفة-نجاحات-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-تظهر-ضعف-حلف-الناتو-1080781018.html

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