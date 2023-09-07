https://sputnikarabic.ae/20230907/خبير-أمريكي-أوكرانيا-سوف-تلوم-الغرب-على-فشل-الهجوم-المضاد-1080791034.html

خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تلوم الغرب على فشل الهجوم المضاد

خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تلوم الغرب على فشل الهجوم المضاد

كتب السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن حكومة أوكرانيا ستنقل مسؤولية "الهجوم المضاد" الفاشل إلى الغرب، بدعوى أنه دفع البلاد إلى... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T12:58+0000

2023-09-07T12:58+0000

2023-09-07T12:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg

وقال جون ميرشايمر: "العديد من الأوكرانيين سوف يتهمون الغرب بإجبارهم على بدء حرب خاطفة دون توفير الأسلحة اللازمة".وأشار ميرشايمر إلى أن الغرب قد يتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك، لكن الزعماء الأوكرانيين يتمتعون بحرية مطلقة ويمكنهم مقاومة الضغوط الأمريكية.وكتب ميرشايمر على منصة "Substack" : "كان من الأفضل لهم (القوات الاوكرانية) أن يبقوا في موقف دفاعي، كانوا سيتجنبون خسائر فادحة ويحسنوا فرص الحفاظ على الأراضي التي يسيطرون عليها".ووفقا له، فإن المفاوضات سوف تكون النتيجة الأفضل بالنسبة لأوكرانيا، ولكن احتمالاتها ضئيلة، لأن البلاد لا ترغب في قبول الشروط الروسية.وقال: "الوضع سوف يزداد سوءاً بالنسبة لأوكرانيا إذا استمر الصراع. الظلام أمامنا".وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230903/صحيفة-تكشف-الأهداف-الرئيسية-لهجمات-كييف-بالطائرات-المسيرة-على-روسيا-1080650010.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم