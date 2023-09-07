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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/خبير-أمريكي-أوكرانيا-سوف-تلوم-الغرب-على-فشل-الهجوم-المضاد-1080791034.html
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تلوم الغرب على فشل الهجوم المضاد
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تلوم الغرب على فشل الهجوم المضاد
كتب السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن حكومة أوكرانيا ستنقل مسؤولية "الهجوم المضاد" الفاشل إلى الغرب، بدعوى أنه دفع البلاد إلى... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T12:58+0000
2023-09-07T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جون ميرشايمر: "العديد من الأوكرانيين سوف يتهمون الغرب بإجبارهم على بدء حرب خاطفة دون توفير الأسلحة اللازمة".وأشار ميرشايمر إلى أن الغرب قد يتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك، لكن الزعماء الأوكرانيين يتمتعون بحرية مطلقة ويمكنهم مقاومة الضغوط الأمريكية.وكتب ميرشايمر على منصة "Substack" : "كان من الأفضل لهم (القوات الاوكرانية) أن يبقوا في موقف دفاعي، كانوا سيتجنبون خسائر فادحة ويحسنوا فرص الحفاظ على الأراضي التي يسيطرون عليها".ووفقا له، فإن المفاوضات سوف تكون النتيجة الأفضل بالنسبة لأوكرانيا، ولكن احتمالاتها ضئيلة، لأن البلاد لا ترغب في قبول الشروط الروسية.وقال: "الوضع سوف يزداد سوءاً بالنسبة لأوكرانيا إذا استمر الصراع. الظلام أمامنا".وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230903/صحيفة-تكشف-الأهداف-الرئيسية-لهجمات-كييف-بالطائرات-المسيرة-على-روسيا-1080650010.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تلوم الغرب على فشل الهجوم المضاد

12:58 GMT 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتب السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، أن حكومة أوكرانيا ستنقل مسؤولية "الهجوم المضاد" الفاشل إلى الغرب، بدعوى أنه دفع البلاد إلى "مغامرة فاشلة".
وقال جون ميرشايمر: "العديد من الأوكرانيين سوف يتهمون الغرب بإجبارهم على بدء حرب خاطفة دون توفير الأسلحة اللازمة".
وأشار ميرشايمر إلى أن الغرب قد يتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك، لكن الزعماء الأوكرانيين يتمتعون بحرية مطلقة ويمكنهم مقاومة الضغوط الأمريكية.
وكتب ميرشايمر على منصة "Substack" : "كان من الأفضل لهم (القوات الاوكرانية) أن يبقوا في موقف دفاعي، كانوا سيتجنبون خسائر فادحة ويحسنوا فرص الحفاظ على الأراضي التي يسيطرون عليها".
ووفقا له، فإن المفاوضات سوف تكون النتيجة الأفضل بالنسبة لأوكرانيا، ولكن احتمالاتها ضئيلة، لأن البلاد لا ترغب في قبول الشروط الروسية.
وقال: "الوضع سوف يزداد سوءاً بالنسبة لأوكرانيا إذا استمر الصراع. الظلام أمامنا".
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تكشف الأهداف الرئيسية لهجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا
3 سبتمبر, 07:44 GMT
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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