https://sputnikarabic.ae/20230907/خبير-اليورانيوم-المنضب-سيضر-بأوكرانيا-أولا-1080794874.html
خبير: اليورانيوم المنضب سيضر بأوكرانيا أولا
خبير: اليورانيوم المنضب سيضر بأوكرانيا أولا
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة الأمريكية، ترسل قذائف اليورانيوم المنضب لنظام كييف، "هيومن رايتس ووتش" تتهم نظام كييف باستخدام الذخائر العنقودية ضد... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T14:10+0000
2023-09-07T14:10+0000
2023-09-07T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/07/1080793989_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_dd1c9ecd329b7e69aa0f49f0a916a8f8.png
خبير: اليورانيوم المنضب سيضر بأوكرانيا أولا
خبير: اليورانيوم المنضب سيضر بأوكرانيا أولا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا. فيما توقع الكرملين تكرار تاريخ يوغوسلافيا، في الأراضي الأوكرانية حيث سيتم استخدام القذائف.حول هذا الموضوع، قال مدير "المركز العربي للدراسات السياسية"، الدكتور محمد صادق إسماعيل، لبرنامج"حصاد الأسبوع":خبير: انهيار سد النهضة يعني دمار كل المدن السودانية الكبرىأكد ياسين أحمد، رئيس "المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية"، أن "أديس أبابا، تطالب بالعدالة المائية بين الدول الثلاثة، وقبولها باستئناف المفاوضات مؤخرا مع مصر والسودان، يؤكد نواياها الحسنة لتحقيق العدالة بين كل الأطراف"، من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، سعي مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية في دعم ملف سد النهضة، معلنا رفض بلاده لخطوات إثيوبيا، الأحادية في ملء السد وتشغيله، ومؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، بحسب قوله.حول هذا الموضوع قال لبرنامج "حصاد الاسبوع"، الخبير في الشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد النجار:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/07/1080793989_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4ad33d6baf672e7f7b4cfb0a4acff845.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: اليورانيوم المنضب سيضر بأوكرانيا أولا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة الأمريكية، ترسل قذائف اليورانيوم المنضب لنظام كييف، "هيومن رايتس ووتش" تتهم نظام كييف باستخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين في إزيوم، إثيوبيا ترغب بالتوصل لاتفاق عادل في مفاوضات سد النهضة، تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، المقداد يؤكد دعم دمشق للعشائر العربية، السعودية تمدد خفض إنتاج النفط.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا. فيما توقع الكرملين تكرار تاريخ يوغوسلافيا، في الأراضي الأوكرانية حيث سيتم استخدام القذائف.
حول هذا الموضوع، قال مدير "المركز العربي للدراسات السياسية"، الدكتور محمد صادق إسماعيل، لبرنامج"حصاد الأسبوع":
هذه خطوة خطيرة جدا، فعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكل الأسلحة المحرمة أو غير المحرمة دوليا دون الإكتراث بالمخاطر وما تخلفه من مضار على البيئة والأرض والبشر وانتشار الأمراض كالسرطانات، ولهذا مخاطر بالدرجة الأولى على أوكرانيا نفسها، وعلى العالم تحمل مسؤولياته.
خبير: انهيار سد النهضة يعني دمار كل المدن السودانية الكبرى
أكد ياسين أحمد، رئيس "المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية"، أن "أديس أبابا، تطالب بالعدالة المائية بين الدول الثلاثة، وقبولها باستئناف المفاوضات مؤخرا مع مصر والسودان، يؤكد نواياها الحسنة لتحقيق العدالة بين كل الأطراف"، من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، سعي مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية في دعم ملف سد النهضة، معلنا رفض بلاده لخطوات إثيوبيا، الأحادية في ملء السد وتشغيله، ومؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، بحسب قوله.
حول هذا الموضوع قال لبرنامج "حصاد الاسبوع"، الخبير في الشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد النجار:
مياه النيل الأزرق هي لمصر والسودان، حسب ما تم الاتفاق عليه، في عام 1902، ولكن المشكلة هنا هي أن مصر والسودان، يطالبان بضمان أمان السد لأنه في حال انهار هذا السد بعد امتلاء بحيرته ستدمّر كل المدن السودانية الكبرى، أما بالنسبة للجامعة العربية، حقيقة فلا يعوَّل عليها كثيرا لحل هذه المشكلة، بل يعوَّل على بعض الدول العربية بشكل منفرد، وبعض الدول الصديقة لمصر كالصين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...