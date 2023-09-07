https://sputnikarabic.ae/20230907/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-ستتجاوز-خسائر-القوات-الأوكرانية-500-ألف-شخص-في-نهاية-العام-1080793197.html

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ستتجاوز خسائر القوات الأوكرانية 500 ألف شخص في نهاية العام

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ستتجاوز خسائر القوات الأوكرانية 500 ألف شخص في نهاية العام

صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، أن كييف تخفي أرقام الخسائر الحقيقية في صفوف القوات الأوكرانية من أجل تجنب المدفوعات، وتنسبهم إلى المفقودين. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T13:36+0000

2023-09-07T13:36+0000

2023-09-07T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال أزاروف، على الهواء عبر قناة أوكرانية، والذي نشر مقطع الفيديو عبر قناته على "تلغرام": "مثال على الضحايا 350 ألفًا، 450 ألفًا بشكل عام، توقعات واضحة بأنه بحلول نهاية العام سيتجاوز الرقم نصف مليون".وبحسب أزاروف، فإن السلطات في أوكرانيا "تشير بشكل خاص" إلى القتلى من بين المفقودين حتى لا تدفع التعويضات.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح، منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية، من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230715/سلطات-خيرسون-كييف-تعامل-جنودها-على-أنهم-مواد-مستهلكة-1079089656.html

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