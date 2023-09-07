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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-ستتجاوز-خسائر-القوات-الأوكرانية-500-ألف-شخص-في-نهاية-العام-1080793197.html
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ستتجاوز خسائر القوات الأوكرانية 500 ألف شخص في نهاية العام
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ستتجاوز خسائر القوات الأوكرانية 500 ألف شخص في نهاية العام
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، أن كييف تخفي أرقام الخسائر الحقيقية في صفوف القوات الأوكرانية من أجل تجنب المدفوعات، وتنسبهم إلى المفقودين. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:36+0000
2023-09-07T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال أزاروف، على الهواء عبر قناة أوكرانية، والذي نشر مقطع الفيديو عبر قناته على "تلغرام": "مثال على الضحايا 350 ألفًا، 450 ألفًا بشكل عام، توقعات واضحة بأنه بحلول نهاية العام سيتجاوز الرقم نصف مليون".وبحسب أزاروف، فإن السلطات في أوكرانيا "تشير بشكل خاص" إلى القتلى من بين المفقودين حتى لا تدفع التعويضات.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح، منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية، من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230715/سلطات-خيرسون-كييف-تعامل-جنودها-على-أنهم-مواد-مستهلكة-1079089656.html
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روسيا, العالم

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ستتجاوز خسائر القوات الأوكرانية 500 ألف شخص في نهاية العام

13:36 GMT 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، أن كييف تخفي أرقام الخسائر الحقيقية في صفوف القوات الأوكرانية من أجل تجنب المدفوعات، وتنسبهم إلى المفقودين.
وقال أزاروف، على الهواء عبر قناة أوكرانية، والذي نشر مقطع الفيديو عبر قناته على "تلغرام": "مثال على الضحايا 350 ألفًا، 450 ألفًا بشكل عام، توقعات واضحة بأنه بحلول نهاية العام سيتجاوز الرقم نصف مليون".

وأضاف: "وما هو نصف مليون بالنسبة لأوكرانيا؟ هذا هو عدد سكان مركز إقليمي كبير. ونتيجة للأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف، لا يوجد مركز إقليمي كامل. لذلك فهي مجرد خسائر مباشرة".

وبحسب أزاروف، فإن السلطات في أوكرانيا "تشير بشكل خاص" إلى القتلى من بين المفقودين حتى لا تدفع التعويضات.

وقال: "عمليا لم يتلقَ أي من المشاركين في الأعمال العدائية البالغ عددهم 700 ألف على البدلات المستحقة لهم. وستظل هذه القضية مطروحة على الطاولة".

طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة"
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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح، منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية، من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
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