https://sputnikarabic.ae/20230907/روسيا-تزيد-صادراتها-من-الحبوب-1080781364.html
روسيا تزيد صادراتها من الحبوب
روسيا تزيد صادراتها من الحبوب
تعرف من خلال هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على الدول التي استفادت من زيادة صادرات الحبوب الروسية في عام 2023. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:47+0000
2023-09-07T09:47+0000
2023-09-07T10:22+0000
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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية".وكان قد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا.اقرأ أيضا - روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوبقد يعجبك - مسؤول روسي يتحدث عن الدور الذي ستلعبه قطر في "صفقة الحبوب"
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انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, مصر, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, مصر, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
روسيا تزيد صادراتها من الحبوب
09:47 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
تعرف من خلال هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على الدول التي استفادت من زيادة صادرات الحبوب الروسية في عام 2023.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية".
وكان قد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الأربعاء، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا.