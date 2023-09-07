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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/صحيفة-نجاحات-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-تظهر-ضعف-حلف-الناتو-1080781018.html
صحيفة: نجاحات روسيا في الصراع الأوكراني تظهر ضعف حلف "الناتو"
صحيفة: نجاحات روسيا في الصراع الأوكراني تظهر ضعف حلف "الناتو"
كشفت صحيفة أن العمليات العسكرية الروسية خلال الصراع المسلح في أوكرانيا أظهرت مدى ضعف حلف شمال الأطلسي "الناتو". 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:59+0000
2023-09-07T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وتابعت الصحيفة: "لا يختلف الصراع في أوكرانيا في هذا الصدد، فهو في بعض النواحي نموذج للتغيرات في الحرب الحديثة. ولسوء الحظ بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فإن هذا يحمل أيضاً أخباراً سيئة".وأشار ستيفن بريان، في مقاله لصحيفة "آسيا تايمز"، إلى أن الصراع الأوكراني أظهر ضعف "الناتو"، فعلى الرغم من تجهيز الجنود الأوكرانيين بأسلحة غربية، لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، لأن الأسلحة والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للتحالف أثبتت عدم فعاليتها.وشدد بريان على أن روسيا أظهرت تفوقها ليس فقط من الناحية التكتيكية، ولكن أيضا من الناحية التكنولوجية، فأسلحتها ومعداتها تتفوق على الإصدارات الغربية، ولا تزال الطائرات دون طيار الروسية، وخاصة "لانتسيت"، التي ليس لها نظير في الغرب، تشكل سلاحا جديدا، وتهديدا خطيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "في أي صراع، ستكون هناك حاجة كبيرة إلى الذخيرة والأسلحة البديلة. لقد استنزفت حرب أوكرانيا ترسانات الناتو ومخزوناته المخصصة لحالات الطوارئ الأخرى".وختم قائلا: "إحدى نتائج الصراع في أوكرانيا هي الدليل على أن الناتو غير مستعد للدفاع حتى عن أراضيه".
https://sputnikarabic.ae/20230903/خبير-الناتو-مهدد-بالانهيار-بحلول-2025-بسبب-أوكرانيا-1080651805.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: نجاحات روسيا في الصراع الأوكراني تظهر ضعف حلف "الناتو"

09:59 GMT 07.09.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
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كشفت صحيفة أن العمليات العسكرية الروسية خلال الصراع المسلح في أوكرانيا أظهرت مدى ضعف حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتابعت الصحيفة: "لا يختلف الصراع في أوكرانيا في هذا الصدد، فهو في بعض النواحي نموذج للتغيرات في الحرب الحديثة. ولسوء الحظ بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فإن هذا يحمل أيضاً أخباراً سيئة".
وأشار ستيفن بريان، في مقاله لصحيفة "آسيا تايمز"، إلى أن الصراع الأوكراني أظهر ضعف "الناتو"، فعلى الرغم من تجهيز الجنود الأوكرانيين بأسلحة غربية، لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، لأن الأسلحة والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للتحالف أثبتت عدم فعاليتها.
وشدد بريان على أن روسيا أظهرت تفوقها ليس فقط من الناحية التكتيكية، ولكن أيضا من الناحية التكنولوجية، فأسلحتها ومعداتها تتفوق على الإصدارات الغربية، ولا تزال الطائرات دون طيار الروسية، وخاصة "لانتسيت"، التي ليس لها نظير في الغرب، تشكل سلاحا جديدا، وتهديدا خطيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
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وأضاف: "في أي صراع، ستكون هناك حاجة كبيرة إلى الذخيرة والأسلحة البديلة. لقد استنزفت حرب أوكرانيا ترسانات الناتو ومخزوناته المخصصة لحالات الطوارئ الأخرى".
وختم قائلا: "إحدى نتائج الصراع في أوكرانيا هي الدليل على أن الناتو غير مستعد للدفاع حتى عن أراضيه".
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