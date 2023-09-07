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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/ضابط-أمريكي-لن-تجرؤ-الولايات-المتحدة-على-بدء-حرب-مفتوحة-مع-روسيا-1080773617.html
ضابط أمريكي: لن تجرؤ الولايات المتحدة على بدء حرب مفتوحة مع روسيا
ضابط أمريكي: لن تجرؤ الولايات المتحدة على بدء حرب مفتوحة مع روسيا
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة لن تبدأ صراعاً عسكرياً واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T05:56+0000
2023-09-07T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلق سكوت ريتر على التصريح الأخير للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن الولايات المتحدة ستبدأ حربا ساخنة مع روسيا العام المقبل.وقال ريتر على قناة على "يوتيوب": "فرضية أطروحتك (كارلسون) هي افتراض أننا (الولايات المتحدة) قادرون على الفوز. لن نكون قادرين على الفوز في الحرب مع روسيا سواء بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية".وأضاف: "لا يهم ما سنفعله من أجل هذا. لذلك من الغباء الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة".وتساءل أين يمكن أن يحدث مثل هذا العمل العسكري من الناحية النظرية، مشددًا على أنه لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في أوروبا، لا تملك الولايات المتحدة فرصة لهزيمة روسيا.وتابع: "من هو الجنرال الذي سيوقع في هذا؟ أنت لا تعرف شيئًا عن الحرب يا تاكر. تحدث إلى العقيد ماكغريغور، سيشرح لك كل شيء. إذا لم يكن لديه الوقت، فيمكنني ذلك. أنت مخطئ. لن نخوض حربا ساخنة، لأن الجنرالات يعرفون أننا لا نستطيع الانتصار. إنهم ليسوا انتحاريين".وفي وقت سابق، قال جيمس ريكاردز: "ليس لدى أوكرانيا أي فرصة للفوز، لكن الصراع لا يزال من الممكن أن يتصاعد. فريق بايدن لا يريد الاعتراف بهزيمة مذلة. إنهم يريدون حقًا مواصلة الصراع، حتى انتخابات 2024، من أجل زيادة فرص بايدن في إعادة انتخابه".وتابع: "بايدن (إذا فاز) سيترك الأوكرانيين مثلما تخلى عن الأفغان، في أغسطس (آب) 2021".
https://sputnikarabic.ae/20230906/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعمل-أطقم-مدافع-الهاون-فيديو-1080752042.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: لن تجرؤ الولايات المتحدة على بدء حرب مفتوحة مع روسيا

05:56 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة لن تبدأ صراعاً عسكرياً واسع النطاق مع روسيا لأن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على الانتصار.
وعلق سكوت ريتر على التصريح الأخير للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن الولايات المتحدة ستبدأ حربا ساخنة مع روسيا العام المقبل.
وقال ريتر على قناة على "يوتيوب": "فرضية أطروحتك (كارلسون) هي افتراض أننا (الولايات المتحدة) قادرون على الفوز. لن نكون قادرين على الفوز في الحرب مع روسيا سواء بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية".
وأضاف: "لا يهم ما سنفعله من أجل هذا. لذلك من الغباء الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة".
وتساءل أين يمكن أن يحدث مثل هذا العمل العسكري من الناحية النظرية، مشددًا على أنه لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في أوروبا، لا تملك الولايات المتحدة فرصة لهزيمة روسيا.
وتابع: "من هو الجنرال الذي سيوقع في هذا؟ أنت لا تعرف شيئًا عن الحرب يا تاكر. تحدث إلى العقيد ماكغريغور، سيشرح لك كل شيء. إذا لم يكن لديه الوقت، فيمكنني ذلك. أنت مخطئ. لن نخوض حربا ساخنة، لأن الجنرالات يعرفون أننا لا نستطيع الانتصار. إنهم ليسوا انتحاريين".
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وفي وقت سابق، قال جيمس ريكاردز: "ليس لدى أوكرانيا أي فرصة للفوز، لكن الصراع لا يزال من الممكن أن يتصاعد. فريق بايدن لا يريد الاعتراف بهزيمة مذلة. إنهم يريدون حقًا مواصلة الصراع، حتى انتخابات 2024، من أجل زيادة فرص بايدن في إعادة انتخابه".
وتابع: "بايدن (إذا فاز) سيترك الأوكرانيين مثلما تخلى عن الأفغان، في أغسطس (آب) 2021".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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