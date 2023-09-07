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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/ضابط-في-المخابرات-البريطانية-الغرب-يدرك-فشل-القوات-الأوكرانية-لكن-لا-يريد-الاعتراف-بذلك-1080773089.html
ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك
ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك
صرح الضابط السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تدرك أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T05:09+0000
2023-09-07T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أليستر كروك، في مقابلة له على "يوتيوب": "أعتقد أنهم أدركوا هذا (فشل الهجوم المضاد)، بما في ذلك في البيت الأبيض. لا يمكنهم أن يغضوا البصر تماما عن ذلك. والسؤال هو ما إذا كانوا يقبلون هذه الحقيقة، وما إذا كانوا قادرين على النجاة منه والتعامل معه. لست متأكدًا من ذلك".ووفقا لكروك، فإن الولايات المتحدة قد تفكر في أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع، وهي مواصلة التصعيد الذي بدوره لن يؤدي إلى أي شيء. ولهذا الغرض، بحسب كروك، فإن واشنطن تسمح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالطائرات دون طيار.وقال: "هذا لا ينجح بمعنى أن الروس لا يشعرون بالخوف، بل يصبحون أكثر تشددا. ولكن هناك حد لكل شيء، في يوم من الأيام يمكن أن تسوء الأمور، وبعد ذلك سوف يتصاعد الوضع أكثر. لذلك، أنا أعتقد أنهم ببساطة لا يستطيعون النجاه منه".وفي وقت سابق، قال أليستر كروك: "على الأرجح أن أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن - غسيل الأموال والفساد والاحتيال على الأسلحة وسرقة الأموال وسحبها إلى الخارج".وأشار إلى أن الشعب الأوكراني لا يفهم كيف تدير كييف مبلغا ضخما من الأموال التي يتم ضخها في أوكرانيا، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى التظاهر بأنه يقضي على الفساد في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230906/منظومة-صواريخ-أرض--جو-روسية-تنهي-مغامرة-مسيرات-أوكرانية-فيديو-1080767532.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك

05:09 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 07.09.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح الضابط السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تدرك أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية انتهى بالفشل، لكنهم لا يستطيعون "النجاة" منه.
وقال أليستر كروك، في مقابلة له على "يوتيوب": "أعتقد أنهم أدركوا هذا (فشل الهجوم المضاد)، بما في ذلك في البيت الأبيض. لا يمكنهم أن يغضوا البصر تماما عن ذلك. والسؤال هو ما إذا كانوا يقبلون هذه الحقيقة، وما إذا كانوا قادرين على النجاة منه والتعامل معه. لست متأكدًا من ذلك".
ووفقا لكروك، فإن الولايات المتحدة قد تفكر في أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع، وهي مواصلة التصعيد الذي بدوره لن يؤدي إلى أي شيء. ولهذا الغرض، بحسب كروك، فإن واشنطن تسمح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالطائرات دون طيار.
وقال: "هذا لا ينجح بمعنى أن الروس لا يشعرون بالخوف، بل يصبحون أكثر تشددا. ولكن هناك حد لكل شيء، في يوم من الأيام يمكن أن تسوء الأمور، وبعد ذلك سوف يتصاعد الوضع أكثر. لذلك، أنا أعتقد أنهم ببساطة لا يستطيعون النجاه منه".
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أمس, 16:56 GMT
وفي وقت سابق، قال أليستر كروك: "على الأرجح أن أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن - غسيل الأموال والفساد والاحتيال على الأسلحة وسرقة الأموال وسحبها إلى الخارج".
وأشار إلى أن الشعب الأوكراني لا يفهم كيف تدير كييف مبلغا ضخما من الأموال التي يتم ضخها في أوكرانيا، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى التظاهر بأنه يقضي على الفساد في البلاد.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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