https://sputnikarabic.ae/20230907/ضابط-في-المخابرات-البريطانية-الغرب-يدرك-فشل-القوات-الأوكرانية-لكن-لا-يريد-الاعتراف-بذلك-1080773089.html

ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك

ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك

صرح الضابط السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، بأن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تدرك أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات الأوكرانية... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T05:09+0000

2023-09-07T05:09+0000

2023-09-07T05:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال أليستر كروك، في مقابلة له على "يوتيوب": "أعتقد أنهم أدركوا هذا (فشل الهجوم المضاد)، بما في ذلك في البيت الأبيض. لا يمكنهم أن يغضوا البصر تماما عن ذلك. والسؤال هو ما إذا كانوا يقبلون هذه الحقيقة، وما إذا كانوا قادرين على النجاة منه والتعامل معه. لست متأكدًا من ذلك".ووفقا لكروك، فإن الولايات المتحدة قد تفكر في أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع، وهي مواصلة التصعيد الذي بدوره لن يؤدي إلى أي شيء. ولهذا الغرض، بحسب كروك، فإن واشنطن تسمح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالطائرات دون طيار.وقال: "هذا لا ينجح بمعنى أن الروس لا يشعرون بالخوف، بل يصبحون أكثر تشددا. ولكن هناك حد لكل شيء، في يوم من الأيام يمكن أن تسوء الأمور، وبعد ذلك سوف يتصاعد الوضع أكثر. لذلك، أنا أعتقد أنهم ببساطة لا يستطيعون النجاه منه".وفي وقت سابق، قال أليستر كروك: "على الأرجح أن أوكرانيا هي أكبر ظاهرة إجرامية في القرن - غسيل الأموال والفساد والاحتيال على الأسلحة وسرقة الأموال وسحبها إلى الخارج".وأشار إلى أن الشعب الأوكراني لا يفهم كيف تدير كييف مبلغا ضخما من الأموال التي يتم ضخها في أوكرانيا، لذلك يحتاج زيلينسكي إلى التظاهر بأنه يقضي على الفساد في البلاد.

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