https://sputnikarabic.ae/20230907/فلاي-دبي-تطلق-رحلات-يومية-إلى-القاهرة-بدءا-من-أكتوبر-المقبل-1080793760.html
"فلاي دبي" تطلق رحلات يومية إلى القاهرة بدءا من أكتوبر المقبل
"فلاي دبي" تطلق رحلات يومية إلى القاهرة بدءا من أكتوبر المقبل
أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، عن توسيع شبكتها في القارة الأفريقية لتصل إلى 12 وجهة، مع إضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:49+0000
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ونقلت صحيفة "البيان"، عن "فلاي دبي"، إعلانها إطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة بدءا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر بين مصر والإمارات.وتهدف الشركة الإماراتية إلى خدمة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي في مدينة الإسكندرية.ونقلت الصحيفة عن حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "فلاي دبي"، إعرابه عن سعادته ببدء خدمات الشركة إلى القاهرة وحرصها على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول، خاصة مع مصر، وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة.وقال حمد عبيد الله:ومن جانبه، أوضح سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، أن مصر تعد سوقا مهما للغاية بالنسبة لشركتنا، مضيفا أن المسافرين سيشعرون بمزيد من الراحة وتجربة سفر ممتعة على متن طائرات الشركة من طراز بوينغ 737 ماكس، موضحا أن تلك الطائرات ستعمل على هذا المسار لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20201104/بـ-14-رحلة-أسبوعيا-فلاي-دبي-تكشف-موعد-بدء-الرحلات-المنتظمة-إلى-تل-أبيب-1047068444.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
"فلاي دبي" تطلق رحلات يومية إلى القاهرة بدءا من أكتوبر المقبل
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أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الخميس، عن توسيع شبكتها في القارة الأفريقية لتصل إلى 12 وجهة، مع إضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.
ونقلت صحيفة
"البيان"، عن "فلاي دبي"، إعلانها إطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة بدءا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر بين مصر والإمارات.
وتهدف الشركة الإماراتية إلى خدمة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي في مدينة الإسكندرية.
ونقلت الصحيفة عن حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "فلاي دبي
"، إعرابه عن سعادته ببدء خدمات الشركة إلى القاهرة وحرصها على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول، خاصة مع مصر، وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة.
أتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، أوضح سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، أن مصر تعد سوقا مهما للغاية بالنسبة لشركتنا، مضيفا أن المسافرين سيشعرون بمزيد من الراحة وتجربة سفر ممتعة على متن طائرات الشركة من طراز بوينغ 737 ماكس، موضحا أن تلك الطائرات ستعمل على هذا المسار لأول مرة.