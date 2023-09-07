https://sputnikarabic.ae/20230907/فيديو-لأحداث-شغب-في-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-وصفها-الجيش-بأنها-سلوك-خطير-1080785942.html

فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير"

فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير"

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، أحداث شغب وقعت في قاعدة عسكرية إسرائيلية أثناء التدريب، وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "سلوك خطير". 07.09.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إنه يجري حاليا التحقيق في الحادث، بعدما وصل الفيديو إلى القيادة العليا للواء "جولاني" يظهر فيه عشرات الجنود يركضون ويصرخون ويتسببون في فوضى داخل مجمع سكني في قاعدة عسكرية.وحطم الجنود الأثاث ورموا حقائبهم ومزقوا الأعلام، ما دفع الجيش لاستنكار هذا السلوك، متوعدا بالتعامل معه وفقا للقوانين والإجراءات المناسبة.وأوضحت الصحيفة أن ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تم طردهم من الدورة بسبب هذه الحادثة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على قائد الفريق.يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن اسم القاعدة العسكرية التي وقعت فيها هذه الحادثة، ولا عن سبب الشغب، وحتى الآن، لم يصدر بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الدفاع حول هذا الحادث.وفي وقت سابق، انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، قانون التجنيد المقدم من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والذي يهدف إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "jdn"، أن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت خلال زيارته المهمة إلى الحدود الشمالية للبلاد، على الحدود اللبنانية، تخوفا من التصعيد مع "حزب الله".وتحقق هاليفي من مدى استعداد قواته العسكرية لأي عمليات تصعيد مع لبنان أو "حزب الله"، ومدى ملاءمة مستودعات الطوارئ في الموقع، مستعرضا استعداد المنطقة الشمالية العسكرية للحرب وحالة مستودعات الطوارئ بشأن سيناريوهات الطوارئ المختلفة.في السياق ذاته، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي حوارا مطولا مع نحو 20 من قادة الكتائب وكبار قادة قوة الاحتياط في المنطقة الشمالية، مؤكدا أهمية الحفاظ على تماسك الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لأي سيناريوهات للتصعيد.

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