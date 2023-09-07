عربي
https://sputnikarabic.ae/20230907/كوريا-الجنوبية-تعتبر-تطوير-جارتها-الشمالية-للأسلحة-النووية-تهديدا-وجوديا-لعديد-من-الدول-1080790533.html
كوريا الجنوبية تعتبر تطوير جارتها الشمالية للأسلحة النووية تهديدا وجوديا لعديد من الدول
كوريا الجنوبية تعتبر تطوير جارتها الشمالية للأسلحة النووية تهديدا وجوديا لعديد من الدول
دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الخميس، إلى التنفيذ الصارم لعقوبات الأمم المتحدة على نظام كوريا الشمالية، بسبب تطويرها لسلاحها النووي والصاروخي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T12:44+0000
2023-09-07T12:44+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062290725_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_de8f63ce713376cd770408c966e7bd4f.jpg
جاءت تصريحات يون خلال قمة شرق آسيا في جاكرتا، والتي ضمت قادة من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان والصين وروسيا والهند وأستراليا وباكستان ونيوزيلندا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأضاف أن "التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتحديا مباشرا للسلام العالمي، وهو تهديد وجودي يمكن أن يستهدف ويضرب جميع الدول المشاركة في اجتماع اليوم".وأشار يون بشكل خاص إلى التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بقرارات العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.ووجد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في جاكرتا منذ يوم الثلاثاء الماضي، لحضور سلسلة من القمم السنوية التي تشمل الآسيان، بما في ذلك قمة كوريا الجنوبية والآسيان وقمة الآسيان زائد ثلاثة مع اليابان والصين.وتضم رابطة "آسيان"، بروناي دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.وكانت كوريا الشمالية، أجرت في مطلع الشهر الجاي، مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230805/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أول-مستخدم-للنووي-في-العالم-ولا-نشكل-تهديدا-للدول-التي-تحترم-سيادتنا-1079810525.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062290725_123:0:1711:1191_1920x0_80_0_0_45c1c6fff844e2ed72b278f55043bf7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تعتبر تطوير جارتها الشمالية للأسلحة النووية تهديدا وجوديا لعديد من الدول

12:44 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الخميس، إلى التنفيذ الصارم لعقوبات الأمم المتحدة على نظام كوريا الشمالية، بسبب تطويرها لسلاحها النووي والصاروخي.
جاءت تصريحات يون خلال قمة شرق آسيا في جاكرتا، والتي ضمت قادة من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان والصين وروسيا والهند وأستراليا وباكستان ونيوزيلندا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأضاف أن "التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتحديا مباشرا للسلام العالمي، وهو تهديد وجودي يمكن أن يستهدف ويضرب جميع الدول المشاركة في اجتماع اليوم".
وأشار يون بشكل خاص إلى التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بقرارات العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
كوريا الشمالية: أمريكا هي أول مستخدم للنووي في العالم ولا نشكل تهديدا للدول التي تحترم سيادتنا
5 أغسطس, 11:26 GMT
ووجد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في جاكرتا منذ يوم الثلاثاء الماضي، لحضور سلسلة من القمم السنوية التي تشمل الآسيان، بما في ذلك قمة كوريا الجنوبية والآسيان وقمة الآسيان زائد ثلاثة مع اليابان والصين.
وتضم رابطة "آسيان"، بروناي دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
وكانت كوريا الشمالية، أجرت في مطلع الشهر الجاي، مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала