https://sputnikarabic.ae/20230907/كوريا-الجنوبية-تعتبر-تطوير-جارتها-الشمالية-للأسلحة-النووية-تهديدا-وجوديا-لعديد-من-الدول-1080790533.html

كوريا الجنوبية تعتبر تطوير جارتها الشمالية للأسلحة النووية تهديدا وجوديا لعديد من الدول

كوريا الجنوبية تعتبر تطوير جارتها الشمالية للأسلحة النووية تهديدا وجوديا لعديد من الدول

دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الخميس، إلى التنفيذ الصارم لعقوبات الأمم المتحدة على نظام كوريا الشمالية، بسبب تطويرها لسلاحها النووي والصاروخي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T12:44+0000

2023-09-07T12:44+0000

2023-09-07T12:44+0000

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جاءت تصريحات يون خلال قمة شرق آسيا في جاكرتا، والتي ضمت قادة من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان والصين وروسيا والهند وأستراليا وباكستان ونيوزيلندا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأضاف أن "التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتحديا مباشرا للسلام العالمي، وهو تهديد وجودي يمكن أن يستهدف ويضرب جميع الدول المشاركة في اجتماع اليوم".وأشار يون بشكل خاص إلى التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بقرارات العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.ووجد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في جاكرتا منذ يوم الثلاثاء الماضي، لحضور سلسلة من القمم السنوية التي تشمل الآسيان، بما في ذلك قمة كوريا الجنوبية والآسيان وقمة الآسيان زائد ثلاثة مع اليابان والصين.وتضم رابطة "آسيان"، بروناي دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.وكانت كوريا الشمالية، أجرت في مطلع الشهر الجاي، مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230805/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أول-مستخدم-للنووي-في-العالم-ولا-نشكل-تهديدا-للدول-التي-تحترم-سيادتنا-1079810525.html

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