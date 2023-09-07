https://sputnikarabic.ae/20230907/لحظة-ضبط-الأمن-الروسي-لمتواطئين-مع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1080787899.html

لحظة ضبط الأمن الروسي لمتواطئين مع القوات الأوكرانية... فيديو

لحظة ضبط الأمن الروسي لمتواطئين مع القوات الأوكرانية... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على مجموعة من المهربين الذين عملوا على تهريب قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى أوروبا، بما في ذلك تزويدها للقوات... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T11:59+0000

2023-09-07T11:59+0000

2023-09-07T11:59+0000

روسيا

العالم

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وبحسب بيان الأمن الفيدرالي: "تم إحباط أنشطة مجموعة متخصصة في التداول غير القانوني للمنتجات العسكرية، وكذلك تهريب إمدادات مكونات وقطع غيار معدات الطيران العسكري إلى دول أوروبا الغربية".وقال الأمن الفيدرالي: "قام أعضاء المجموعة بشراء وإصلاح مكونات وتجميعات الطائرات المقاتلة والمروحيات في روسيا، ثم بيعها لعملاء أجانب، بما في ذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الأمن: "تمت مصادرة أكثر من 100 منتج للطيران العسكري و117 ألف دولار و59 ألف يورو".

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