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https://sputnikarabic.ae/20230907/مالي-مقتل-65-شخصا-في-هجومين-لمسلحين-1080801708.html
مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين
مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين
قالت الحكومة المؤقتة في مالي، إن 49 مدنيا و15 جنديا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T21:46+0000
2023-09-07T21:46+0000
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مقتل أشخاص
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وأضافت في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا كبيرا سقط جريحا. مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.وهاجم المتمردون قاربا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.في 19 أغسطس/آب المنصرم، ذكرت مصادر محلية، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا وعدة دول)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب تنفيذ الانفصاليين من الطوارق تمردًا في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230819/هجوم-مسلح-على-قرية-في-مالي-يسفر-عن-مقتل-21-شخصا-وإصابة-11-آخرين-1080247062.html
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أخبار مالي, العالم, مقتل أشخاص
أخبار مالي, العالم, مقتل أشخاص

مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين

21:46 GMT 07.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصورة أرشيفية... التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
صورة أرشيفية... التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
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قالت الحكومة المؤقتة في مالي، إن 49 مدنيا و15 جنديا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس.
وأضافت في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا كبيرا سقط جريحا. مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
وهاجم المتمردون قاربا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.
رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين
19 أغسطس, 22:16 GMT
في 19 أغسطس/آب المنصرم، ذكرت مصادر محلية، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.
تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا وعدة دول)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب تنفيذ الانفصاليين من الطوارق تمردًا في عام 2012.
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