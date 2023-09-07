https://sputnikarabic.ae/20230907/مالي-مقتل-65-شخصا-في-هجومين-لمسلحين-1080801708.html
مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين
مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين
قالت الحكومة المؤقتة في مالي، إن 49 مدنيا و15 جنديا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T21:46+0000
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مقتل أشخاص
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وأضافت في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا كبيرا سقط جريحا. مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.وهاجم المتمردون قاربا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.في 19 أغسطس/آب المنصرم، ذكرت مصادر محلية، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا وعدة دول)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب تنفيذ الانفصاليين من الطوارق تمردًا في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230819/هجوم-مسلح-على-قرية-في-مالي-يسفر-عن-مقتل-21-شخصا-وإصابة-11-آخرين-1080247062.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, العالم, مقتل أشخاص
أخبار مالي, العالم, مقتل أشخاص
مالي.. مقتل 65 شخصا في هجومين لمسلحين
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قالت الحكومة المؤقتة في مالي، إن 49 مدنيا و15 جنديا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون متطرفون معسكرا للجيش وسفينة في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس.
وأضافت في بيان بثه التلفزيون الوطني، أن عددا كبيرا سقط جريحا. مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع
.
وهاجم المتمردون قاربا يحمل مدنيين عبر السهول التي غمرتها الفيضانات والتي تفصل بين مدينتي جاو وموبتي خلال موسم الأمطار، حيث كانت السفينة مسافرة من جاو عندما حدث الهجوم.
في 19 أغسطس/آب المنصرم، ذكرت مصادر محلية، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.
تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظوين في روسيا وعدة دول)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب تنفيذ الانفصاليين من الطوارق تمردًا في عام 2012.