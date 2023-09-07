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https://sputnikarabic.ae/20230907/مجلس-الدوما-روسيا-ستتخذ-تدابير-جوابية-حال-استخدام-أوكرانيا-أسلحة-اليورانيوم-الغربية-1080796162.html
مجلس الدوما: روسيا ستتخذ تدابير جوابية حال استخدام أوكرانيا أسلحة اليورانيوم الغربية
مجلس الدوما: روسيا ستتخذ تدابير جوابية حال استخدام أوكرانيا أسلحة اليورانيوم الغربية
أكد النائب في مجلس النواب الروسي (الدوما) ليونيد باباشوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستتخذ تدابير جوابية حال استخدام أوكرانيا أسلحة اليورانيوم المنضب الغربية. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T15:10+0000
2023-09-07T15:10+0000
روسيا
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وقال باباشوف: "مثل هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من أشكال الاستعمار الجديد، لن تؤدي إلا لاتخاذ القوات الروسية إجراءات مماثلة ردا على ذلك"، مشيرًا إلى أن "روسيا تمتلك ما يكفي من الأسلحة المختلفة، والأكثر تدميرا".وأكد باباشوف أن "الأوكرانيين يجب أن يدركوا في نهاية المطاف أنهم يُستخدمون كوقود للمدافع"، مضيفًا، بالقول: "إنه لأمر مهين ومثير للاشمئزاز أن نشاهد النظام الأوكراني، يدفع بعدد متزايد من مواطنيه إلى القبور، والإمداد بهذه الذخيرة لن يحل أي مهام استراتيجية وتكتيكية لأوكرانيا".وشدد باباشوف أنه "لا يمكن لأوكرانيا ولا للغرب الجماعي، هزيمة روسيا، ولن تسهم هذه الذخائر المملوءة باليورانيوم بعد انتهاء النزاع، إلا بتلوث الإقليم وإصابة قاطني هذه البقاع بأمراض مختلفة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن "واشنطن ستسلم كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230907/مسؤولان-سابقان-في-البنتاغون-يحذرون-من-الخطوة-الأمريكية-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم--1080791428.html
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روسيا

مجلس الدوما: روسيا ستتخذ تدابير جوابية حال استخدام أوكرانيا أسلحة اليورانيوم الغربية

15:10 GMT 07.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أكد النائب في مجلس النواب الروسي (الدوما) ليونيد باباشوف، اليوم الخميس، أن موسكو ستتخذ تدابير جوابية حال استخدام أوكرانيا أسلحة اليورانيوم المنضب الغربية.
وقال باباشوف: "مثل هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من أشكال الاستعمار الجديد، لن تؤدي إلا لاتخاذ القوات الروسية إجراءات مماثلة ردا على ذلك"، مشيرًا إلى أن "روسيا تمتلك ما يكفي من الأسلحة المختلفة، والأكثر تدميرا".
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وأكد باباشوف أن "الأوكرانيين يجب أن يدركوا في نهاية المطاف أنهم يُستخدمون كوقود للمدافع"، مضيفًا، بالقول: "إنه لأمر مهين ومثير للاشمئزاز أن نشاهد النظام الأوكراني، يدفع بعدد متزايد من مواطنيه إلى القبور، والإمداد بهذه الذخيرة لن يحل أي مهام استراتيجية وتكتيكية لأوكرانيا".
وشدد باباشوف أنه "لا يمكن لأوكرانيا ولا للغرب الجماعي، هزيمة روسيا، ولن تسهم هذه الذخائر المملوءة باليورانيوم بعد انتهاء النزاع، إلا بتلوث الإقليم وإصابة قاطني هذه البقاع بأمراض مختلفة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن "واشنطن ستسلم كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار".
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