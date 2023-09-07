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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/مروحية-كا-52-الروسية-تطلق-صورايخها-الموجهة-وتدمر-مدرعات-القوات-الأوكرانية-فيديو-1080792991.html
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل القوات الجوفضائية الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:24+0000
2023-09-07T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت لقطات الفيديو قيام مروحية من طراز "كا-52" (التمساح)، بإطلاق صورايخها الموجهة على المدرعات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو

13:24 GMT 07.09.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا 52" الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل القوات الجوفضائية الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأظهرت لقطات الفيديو قيام مروحية من طراز "كا-52" (التمساح)، بإطلاق صورايخها الموجهة على المدرعات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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