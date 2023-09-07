https://sputnikarabic.ae/20230907/مروحية-كا-52-الروسية-تطلق-صورايخها-الموجهة-وتدمر-مدرعات-القوات-الأوكرانية-فيديو-1080792991.html
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل القوات الجوفضائية الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T13:24+0000
2023-09-07T13:24+0000
2023-09-07T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت لقطات الفيديو قيام مروحية من طراز "كا-52" (التمساح)، بإطلاق صورايخها الموجهة على المدرعات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعمل القوات الجوفضائية الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأظهرت لقطات الفيديو قيام مروحية من طراز "كا-52" (التمساح)، بإطلاق صورايخها الموجهة على المدرعات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.