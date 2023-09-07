https://sputnikarabic.ae/20230907/مسؤول-أذربيجان-لعبت-دورا-في-التطبيع-بين-تركيا-وإسرائيل-وتسعى-لفتح-صفحة-جديدة-مع-إيران-1080786435.html

مسؤول: أذربيجان لعبت دورا في التطبيع بين تركيا وإسرائيل وتسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران

مسؤول: أذربيجان لعبت دورا في التطبيع بين تركيا وإسرائيل وتسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران

أعرب مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، أمس الأربعاء، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل، وذلك خلال زيارة دبلوماسية قصيرة إلى تل أبيب. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T11:24+0000

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وأجرت قناة i24 news، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع حاجييف، أشاد خلالها بعلاقات بلاده الطيبة بإسرائيل، خاصة على المستوى الدفاعي منوها بـ"العلاقة التاريخية المتداخلة في نسيج واحد وتربط الشعبين اليهودي والأذربيجاني".وأكد حاجييف أن هناك حالة من النمو الحقيقي في العلاقات الثنائية بين إسرائيل وأذربيجان، يقابلها تحسن في العلاقات الإسرائيلية التركية، مؤكدا أن أذربيجان لعبت دورا مهما في تعزيز التفاهم بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن لدى بلاده رؤية تقليدية تقول إنه "يجب توسيع العلاقات من علاقات ثنائية إلى علاقات متعددة الأطراف في سياق التعاون".وشدد مستشار الرئيس الأذربيجاني على شكره إسرائيل لتعاونها الدفاعي مع بلاده خاصة حيال الصراع مع أرمينيا، بدعوى أن "التعاون العسكري بين الدولتين يفيد أذربيجان، وتحديدا أثناء تعرض أذربيجان إلى احتلال عسكري، وقيادتها حربا ضد الجيش الأرمني"، مثمنا الدور الإسرائيلي العسكري في هذا السياق.وقال حاجييف:وأوضح المسؤول أن العلاقات بين إيران وأذربيجان ليست موجهة ضد أي جهة، وأنه من الأفضل لبلاده إقامة علاقات مريحة ومستقرة مع دول الجوار، موضحا أن "هناك بعض التفاوت والخلاف مع إيران لكننا نسعى لحل هذه الخلافات ونحن نتلقى رسائل إيجابية من الإيرانيين وملتزمون في عملية دبلوماسية مع إيران لفتح صفحة جديدة وتنقية الأجواء من أجل مصلحة البلدين".وبدأت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، منذ العام الماضي، في التحسن عقب تدهورها قبل أكثر من عقد، حينما طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب هجوم إسرائيل في عام 2010 على سفينة "مرمرة" التي قادت أسطولا يحمل مساعدات إلى قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك.

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