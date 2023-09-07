https://sputnikarabic.ae/20230907/مسؤول-إسرائيل-تعلن-العثور-على-أسلحة-رومانية-داخل-القدس-في-اكتشاف-غير-مسبوق-1080784405.html

مسؤول: إسرائيل تعلن العثور على "أسلحة رومانية" داخل القدس في اكتشاف "غير مسبوق"

مسؤول: إسرائيل تعلن العثور على "أسلحة رومانية" داخل القدس في اكتشاف "غير مسبوق"

كشفت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن أسلحة تعود إلى العصر الروماني عُثر عليها هذا الصيف داخل كهف في صحراء "يهودا". 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T11:06+0000

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ونقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الخميس، عن نائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية، إيتان كلاين، أنه "اكتشاف فريد ومهم وغير مسبوق"، في وقت تم عرض 4 سيوف و"بيلوم"، وهو نوع من الرماح الصغيرة يعود إلى 1900 سنة، في "حالة ممتازة".وذكرت هيئة الآثار الإسرائيلية أن القطع الأثرية تم العثور عليها في شهر حزيران/ يونيو الماضي، ضمن مشروع بحث في صحراء "يهودا"، داخل أحد الكهوف الخاضعة لأعمال تنقيب طوال السنوات الماضية على أطراف البحر الميت.ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أنها لن تحدد الموقع بدقة خشية "نهب" الآثار الموجودة فيه، وذلك على هامش عرض الأسلحة أمام الصحفيين، منوهة إلى أن صحراء "يهودا" تمتد بين إسرائيل والضفة الغربية، وأن ما عثر عليه من آثار تم في أرض إسرائيلية، على حد قولها.وبيّن نائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية، إيتان كلاين، أن هذه الأسلحة الأثرية استخدمت خلال ثورة "بار كوخبا" (آخر الحروب اليهودية الرومانية في القرن الثاني الميلادي).ونقلت القناة عن غي شتيبل، الأستاذ في جامعة تل أبيب والخبير في شؤون الإمبراطورية الرومانية، قوله: "بدأنا حديثا نفهم ما تعنيه هذه القطع"، مضيفا: أنها "ليست مرتبطة باليهود فقط بل بالرومان وبكامل الإمبراطورية الرومانية".

https://sputnikarabic.ae/20230718/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-نهب-آثار-الضفة-الغربية-مخطط-إسرائيلي-لتهويد-المدن-الفلسطينية-1079195451.html

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