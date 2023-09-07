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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/مسيرة-روسية-تفجر-معقلا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1080779795.html
مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو
مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو
سببت الطائرات الروسية من دون طيار "صداعا" لقوات نظام كييف بعد أن ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عتادا وأفرادا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:10+0000
2023-09-07T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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واعتمدت القوات الروسية على سلاح المسيرات في تنفيذ مهام الرصد والاستطلاع، إضافة لمهام التدمير المباشر لمواقع العدو الثابتة والمتحركة.وتصنع معامل الدفاع الروسية العديد من أنواع المسيّرات مثل "أورلان" و"لانتسيت" وغيرهما.وحصلت "سبوتنيك" على لقطات توثق تدمير مسيرة روسية لمعقل تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث نجحت بتحديد إحداثيات العدو وتحقيق إصابة مباشرة.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو

09:10 GMT 07.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© Sputnik
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سببت الطائرات الروسية من دون طيار "صداعا" لقوات نظام كييف بعد أن ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عتادا وأفرادا.
واعتمدت القوات الروسية على سلاح المسيرات في تنفيذ مهام الرصد والاستطلاع، إضافة لمهام التدمير المباشر لمواقع العدو الثابتة والمتحركة.
وتصنع معامل الدفاع الروسية العديد من أنواع المسيّرات مثل "أورلان" و"لانتسيت" وغيرهما.
وحصلت "سبوتنيك" على لقطات توثق تدمير مسيرة روسية لمعقل تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث نجحت بتحديد إحداثيات العدو وتحقيق إصابة مباشرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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