https://sputnikarabic.ae/20230907/مسيرة-روسية-تفجر-معقلا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1080779795.html
مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو
مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو
سببت الطائرات الروسية من دون طيار "صداعا" لقوات نظام كييف بعد أن ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عتادا وأفرادا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:10+0000
2023-09-07T09:10+0000
2023-09-07T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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واعتمدت القوات الروسية على سلاح المسيرات في تنفيذ مهام الرصد والاستطلاع، إضافة لمهام التدمير المباشر لمواقع العدو الثابتة والمتحركة.وتصنع معامل الدفاع الروسية العديد من أنواع المسيّرات مثل "أورلان" و"لانتسيت" وغيرهما.وحصلت "سبوتنيك" على لقطات توثق تدمير مسيرة روسية لمعقل تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث نجحت بتحديد إحداثيات العدو وتحقيق إصابة مباشرة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345299_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_dbf344b0319a6921ce08135a55293530.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تفجر معقلا أوكرانيا متخفيا... فيديو
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سببت الطائرات الروسية من دون طيار "صداعا" لقوات نظام كييف بعد أن ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عتادا وأفرادا.
واعتمدت القوات الروسية على سلاح المسيرات في تنفيذ مهام الرصد والاستطلاع، إضافة لمهام التدمير المباشر لمواقع العدو الثابتة والمتحركة.
وتصنع معامل الدفاع الروسية العديد من أنواع المسيّرات مثل "أورلان" و"لانتسيت" وغيرهما.
وحصلت "سبوتنيك" على لقطات توثق تدمير مسيرة روسية لمعقل تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث نجحت بتحديد إحداثيات العدو وتحقيق إصابة مباشرة.