عربي
https://sputnikarabic.ae/20230907/مصر-تتحرك-لحل-أزمة-سائقي-الشاحنات-على-الحدود-مع-السودان-1080779008.html
مصر تتحرك لحل أزمة "سائقي الشاحنات" على الحدود مع السودان
مصر تتحرك لحل أزمة "سائقي الشاحنات" على الحدود مع السودان
أعلنت مصر، اليوم الخميس، إقامة منطقتين لوجستيتين على الحدود مع السودان، لحل مشكلة تكدس الشاحنات على معبري "أرقينط و"قسطل البريين". 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T08:44+0000
2023-09-07T08:44+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار مصر الآن
مصر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_537910d2e9fb764709f6502af57eaa66.jpg
وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "هذا التكدس يرجع إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية والسودانية".وأشار البيان إلى أن "مركز المنطقتين سيكونان في وادي كركر ومدينة أبو سمبل، وذلك لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان"، لافتا إلى أن "وزير النقل الفريق كامل الوزير، قام بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الإختصاص (وزارة الخارجية ) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان".وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أعلن "الإتفاق مع مصر، على تسريع العمل في المعابر الحدودية"، مضيفا أن مباحثاته في القاهرة، تناولت الوجود السوداني الكبير في مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين، بحسب قوله.يأتي ذلك بعدما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامته وأمنه.وأكد البرهان التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهةن بحسب قوله.وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات السلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230829/السيسي-يؤكد-للبرهان-من-العلمين-موقف-مصر-الثابت-والراسخ-بالوقوف-بجانب-السودان-ودعم-أمنه-واستقراره-1080522827.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/أبو-الغيط-نقترب-من-الحرب-الأهلية-الشاملة-في-السودان-بسبب-استمرار-القتال-1080759166.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076214198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99bbc83beb69e94820fe554c56b95266.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي

مصر تتحرك لحل أزمة "سائقي الشاحنات" على الحدود مع السودان

08:44 GMT 07.09.2023
© AFP 2023اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب.
اللبنانيون يصلون إلى بورتسودان قبل إجلائهم عن طريق البحر في 23 أبريل 2023 ، حيث يفر الناس من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت مصر، اليوم الخميس، إقامة منطقتين لوجستيتين على الحدود مع السودان، لحل مشكلة تكدس الشاحنات على معبري "أرقينط و"قسطل البريين".
وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "هذا التكدس يرجع إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية والسودانية".
وأشار البيان إلى أن "مركز المنطقتين سيكونان في وادي كركر ومدينة أبو سمبل، وذلك لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان"، لافتا إلى أن "وزير النقل الفريق كامل الوزير، قام بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الإختصاص (وزارة الخارجية ) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
السيسي يؤكد للبرهان موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره
29 أغسطس, 11:54 GMT
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أعلن "الإتفاق مع مصر، على تسريع العمل في المعابر الحدودية"، مضيفا أن مباحثاته في القاهرة، تناولت الوجود السوداني الكبير في مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعدما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامته وأمنه.
وأكد البرهان التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهةن بحسب قوله.
وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
أبو الغيط: نقترب من الحرب الأهلية الشاملة في السودان بسبب استمرار القتال
أمس, 12:56 GMT
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات السلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала