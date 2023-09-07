https://sputnikarabic.ae/20230907/نائب-حميدتي-يعلق-على-قرار-العقوبات-الأمريكية-بحقه-ومرسوم-حل-قوات-الدعم-السريع-1080780242.html
نائب حميدتي يعلق على قرار العقوبات الأمريكية بحقه ومرسوم حل قوات الدعم السريع
نائب حميدتي يعلق على قرار العقوبات الأمريكية بحقه ومرسوم حل قوات الدعم السريع
علق نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم دقلو، اليوم الخميس، على قرار العقوبات الأمريكية الصادر بحقه. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T09:44+0000
2023-09-07T09:44+0000
2023-09-07T10:14+0000
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وصرح عبد الرحيم دقلو، نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن قرار العقوبات "مجحف"، مشيرا إلى أن "عبد الفتاح البرهان ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم".وأضاف أن "الجهة التي فرضت العقوبات علينا لا تعرف المسؤولين عن الانتهاكات في السودان".يأتي ذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.ونقلت قناة "العربية"، عن وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، قالت فيه إنها فرضت العقوبات على دقلو "بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي".وعلق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على قضية فرض العقوبات على عبد الرحيم دقلو، قائلا إنها "تظهر التزام وزارة الخزانة الأمريكية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات "الدعم السريع"، كما القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.وتدور معارك بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، حين اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بينهما في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
نائب حميدتي يعلق على قرار العقوبات الأمريكية بحقه ومرسوم حل قوات الدعم السريع
09:44 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 10:14 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
علق نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم دقلو، اليوم الخميس، على قرار العقوبات الأمريكية الصادر بحقه.
وصرح عبد الرحيم دقلو، نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لقناة
"سكاي نيوز عربية"، أن قرار العقوبات "مجحف"، مشيرا إلى أن "عبد الفتاح البرهان ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم".
وأضاف أن "الجهة التي فرضت العقوبات علينا لا تعرف المسؤولين عن الانتهاكات في السودان".
يأتي ذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.
ونقلت قناة
"العربية"، عن وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، قالت فيه إنها فرضت العقوبات على دقلو "بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي".
وعلق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على قضية فرض العقوبات
على عبد الرحيم دقلو، قائلا إنها "تظهر التزام وزارة الخزانة الأمريكية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات "الدعم السريع"
، كما القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.
وتدور معارك بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، حين اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بينهما في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.