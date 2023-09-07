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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تسلم-أوكرانيا-أصولا-صادراتها-من-الأوليغارشيين-الروس-الخاضعين-للعقوبات-1080773204.html
واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات
واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا، والتي وفقا له ستستخدم لدعم المحاربين القدامى... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T04:51+0000
2023-09-07T05:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين".وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220131/الكرملين-يعتبر-تصريح-لندن-حول-احتمال-مصادرة-ممتلكات-الأوليغارشيين-الروس-مصدر-قلق-1057494630.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات

04:51 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 05:43 GMT 07.09.2023)
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا، والتي وفقا له ستستخدم لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين".
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
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31 يناير 2022, 10:23 GMT
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:25 GMT
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