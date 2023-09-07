https://sputnikarabic.ae/20230907/واشنطن-تسلم-أوكرانيا-أصولا-صادراتها-من-الأوليغارشيين-الروس-الخاضعين-للعقوبات-1080773204.html
واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات
واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا، والتي وفقا له ستستخدم لدعم المحاربين القدامى... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T04:51+0000
2023-09-07T04:51+0000
2023-09-07T05:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين".وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220131/الكرملين-يعتبر-تصريح-لندن-حول-احتمال-مصادرة-ممتلكات-الأوليغارشيين-الروس-مصدر-قلق-1057494630.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تسلم أوكرانيا أصولا صادرتها من "الأوليغارشيين" الروس الخاضعين للعقوبات
04:51 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 05:43 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا، والتي وفقا له ستستخدم لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين".
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.