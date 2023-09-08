https://sputnikarabic.ae/20230908/أكبر-مستوردي-الحبوب-الروسية-1080808432.html
أكبر مستوردي الحبوب الروسية
أكبر مستوردي الحبوب الروسية
كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية، احتلت موقعًا رائدًا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، خلال شهري يوليو/ تموز... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T10:00+0000
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كما شملت قائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، إيران، التي اشترت 1.127 مليون طن، أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.اقرأ أيضا - السعودية تتصدر قائمة مستوردي الحبوب من روسيا
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انفوجرافيك, روسيا, مصر, السعودية, إيران, أخبار تركيا اليوم, инфографика, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم
انفوجرافيك, روسيا, مصر, السعودية, إيران, أخبار تركيا اليوم, инфографика, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم
أكبر مستوردي الحبوب الروسية
10:00 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية، احتلت موقعًا رائدًا في قائمة مشتري الحبوب الروسية، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.
كما شملت قائمة أكبر 5 مشترين رئيسيين، خلال الشهرين الماضيين من العام الزراعي، إيران، التي اشترت 1.127 مليون طن، أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن)، وتبعتها ليبيا، التي تضاعفت مشترياتها ثلاث مرات حتى 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، وحلت إسرائيل في المركز الخامس، في يوليو (351 ألف طن مقابل 95 ألف طن)، بحسب بيان الاتحاد.