https://sputnikarabic.ae/20230908/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-ميداني-أوكراني-في-دونيتسك--عاجل-1080812752.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني أوكراني في دونيتسك
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني أوكراني في دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T11:22+0000
2023-09-08T11:22+0000
2023-09-08T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، تم صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية".وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "بلغت خسائر كييف ما يصل إلى 215 عسكريًا، ومدفعين من طراز "إم777" ومدفع هاوتز من طراز "دي-20".وتابعت الدفاع الروسية: "تم تدمير منظومة الحرب الإلكترونية من طراز "بوكوفِل-أد" المضادة للطائرات دون طيار".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230907/منظومة-الدفاع-الجوي-أوسا---أ-كي-إم-تدمر-أهداف-جوية-أوكرانية-فيديو-1080797698.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني أوكراني في دونيتسك
11:22 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية في منطقة نوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، تم صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية".
وتابع البيان: "تم تدمير مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "بلغت خسائر كييف ما يصل إلى 215 عسكريًا، ومدفعين من طراز "إم777" ومدفع هاوتز من طراز "دي-20".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم تدمير منظومة الحرب الإلكترونية من طراز "بوكوفِل-أد" المضادة للطائرات دون طيار".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.