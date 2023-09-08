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https://sputnikarabic.ae/20230908/الخارجية-الروسية-مجموعة-السبع-تمارس-ضغوطا-على-الهند-لتبني-نهجها-تجاه-الوضع-في-أوكرانيا-1080810062.html
الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" تمارس ضغوطا على الهند لتبني نهجها تجاه الوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" تمارس ضغوطا على الهند لتبني نهجها تجاه الوضع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن دول "مجموعة السبع" تمارس ضغوطًا على الهند، من أجل دفعها لتبني نُهُجها الأحادية بشأن الصراع في أوكرانيا، وذلك في... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T10:24+0000
2023-09-08T10:24+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "دول "مجموعة السبع" (وفي مقدمتها، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، تمارس ضغوطًا على الهند، لتبني نُهُجها الأحادية الجانب تجاه الوضع في أوكرانيا، في الوثائق الختامية لقمة "مجموعة العشرين".وأضاف البيان، بالقول: "على خلفية ذلك، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، بناءً على التفويض الاقتصادي البحت لـ"مجموعة العشرين".وتستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لـ"مجموعة العشرين"، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.وتشهد قمة "مجموعة العشرين 2023"، الحدث الختامي لرئاسة الهند، التي استمرت لمدة عام.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الهند-تستعد-لعقد-قمة-قادة-مجموعة-العشرين-2023-ما-هي-التوقعات-المنتظرة؟-1080794161.html
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الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" تمارس ضغوطا على الهند لتبني نهجها تجاه الوضع في أوكرانيا

10:24 GMT 08.09.2023
© Photo / Press office for the G20 Summitتحضيرات قمة مجموعة العشرين
تحضيرات قمة مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Photo / Press office for the G20 Summit
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن دول "مجموعة السبع" تمارس ضغوطًا على الهند، من أجل دفعها لتبني نُهُجها الأحادية بشأن الصراع في أوكرانيا، وذلك في الوثائق النهائية لقمة "مجموعة العشرين" المقبلة.
وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "دول "مجموعة السبع" (وفي مقدمتها، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، تمارس ضغوطًا على الهند، لتبني نُهُجها الأحادية الجانب تجاه الوضع في أوكرانيا، في الوثائق الختامية لقمة "مجموعة العشرين".
أعلام الدول المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، المنطلقة في نيودلهي، الهند، 7 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الهند تستعد لعقد قمة "قادة مجموعة العشرين" 2023... ما هي التوقعات المنتظرة؟
أمس, 14:19 GMT
وأضاف البيان، بالقول: "على خلفية ذلك، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، بناءً على التفويض الاقتصادي البحت لـ"مجموعة العشرين".
وتستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لـ"مجموعة العشرين"، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.
وتشهد قمة "مجموعة العشرين 2023"، الحدث الختامي لرئاسة الهند، التي استمرت لمدة عام.
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