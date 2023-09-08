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الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب أحد فنادق الجيزة

الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب أحد فنادق الجيزة

كشفت تحقيقات أجهزة وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة عن وقوع انفجار خلف أحد الفنادق في محافظة الجيزة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن "التحقيقات بدأت بعد تلقي الأجهزة المعنية بلاغا في محافظة الجيزة، بنشوب حريق في مطبخ إحدى الشقق السكنية في منطقة تخضع لاختصاص قسم شرطة الجيزة".اتضح لرجال التحقيق أن الحريق نجم عن تسرب من اسطوانة للغاز دون حدوث انفجار، ولحسن الحظ تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، بحسب الصحيفة.وأكدت الوزارة أنه بناء على ما كشفه التحقيق فإن التقارير الأولية، التي أشارت إلى وقوع انفجار غاز خلف الفندق تبين أنها غير صحيحة، وتم التعامل مع الحادث كحادث حريق تمت السيطرة عليه بشكل فعال.وكانت العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت، في أغسطس/ آب الماضي، اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية، حيث هرعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن "المبنى المحترق كان خاليا من الموظفين وقت الحريق، بعدما انتقلت الوزارة، منذ عدة أسابيع، إلى العاصمة الإدارية، كما عملت قوات الشرطة على تسيير الحركة المرورية".من ناحية أخرى، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى بعد الحريق، لاستيضاح مدى تأثره من الحادث، كما أمر بسرعة إزالة آثار حريق الوزارة، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

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