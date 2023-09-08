عربي
https://sputnikarabic.ae/20230908/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-انفجار-قرب-أحد-فنادق-الجيزة-1080807352.html
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب أحد فنادق الجيزة
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب أحد فنادق الجيزة
كشفت تحقيقات أجهزة وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة عن وقوع انفجار خلف أحد الفنادق في محافظة الجيزة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T09:45+0000
2023-09-08T09:45+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102128/82/1021288228_0:0:4849:2728_1920x0_80_0_0_b59865ab4566f6def05ef190f78f216a.jpg
وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن "التحقيقات بدأت بعد تلقي الأجهزة المعنية بلاغا في محافظة الجيزة، بنشوب حريق في مطبخ إحدى الشقق السكنية في منطقة تخضع لاختصاص قسم شرطة الجيزة".اتضح لرجال التحقيق أن الحريق نجم عن تسرب من اسطوانة للغاز دون حدوث انفجار، ولحسن الحظ تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، بحسب الصحيفة.وأكدت الوزارة أنه بناء على ما كشفه التحقيق فإن التقارير الأولية، التي أشارت إلى وقوع انفجار غاز خلف الفندق تبين أنها غير صحيحة، وتم التعامل مع الحادث كحادث حريق تمت السيطرة عليه بشكل فعال.وكانت العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت، في أغسطس/ آب الماضي، اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية، حيث هرعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن "المبنى المحترق كان خاليا من الموظفين وقت الحريق، بعدما انتقلت الوزارة، منذ عدة أسابيع، إلى العاصمة الإدارية، كما عملت قوات الشرطة على تسيير الحركة المرورية".من ناحية أخرى، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى بعد الحريق، لاستيضاح مدى تأثره من الحادث، كما أمر بسرعة إزالة آثار حريق الوزارة، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-المصري-يشتبك-مع-إرهابيين-هاجموا-كمينا-للشرطة-في-الإسماعيلية-1071779620.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/سقوط-قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-مبنى-في-القاهرة---عاجل-1080760398.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102128/82/1021288228_43:0:4416:3280_1920x0_80_0_0_d7d4dcf75d7a179a1b54e02c581996c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب أحد فنادق الجيزة

09:45 GMT 08.09.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت تحقيقات أجهزة وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة عن وقوع انفجار خلف أحد الفنادق في محافظة الجيزة.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن "التحقيقات بدأت بعد تلقي الأجهزة المعنية بلاغا في محافظة الجيزة، بنشوب حريق في مطبخ إحدى الشقق السكنية في منطقة تخضع لاختصاص قسم شرطة الجيزة".
اتضح لرجال التحقيق أن الحريق نجم عن تسرب من اسطوانة للغاز دون حدوث انفجار، ولحسن الحظ تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، بحسب الصحيفة.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الأمن المصري يشتبك مع إرهابيين هاجموا كمينا للشرطة في الإسماعيلية
30 ديسمبر 2022, 21:38 GMT
وأكدت الوزارة أنه بناء على ما كشفه التحقيق فإن التقارير الأولية، التي أشارت إلى وقوع انفجار غاز خلف الفندق تبين أنها غير صحيحة، وتم التعامل مع الحادث كحادث حريق تمت السيطرة عليه بشكل فعال.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت، في أغسطس/ آب الماضي، اندلاع حريق هائل في مبنى وزارة الأوقاف المصرية، حيث هرعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران.
عمليات إنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني مطل على المحيط بمدينة ميمامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
قتلى ومصابين إثر انهيار مبنى في القاهرة
6 سبتمبر, 13:24 GMT
وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن "المبنى المحترق كان خاليا من الموظفين وقت الحريق، بعدما انتقلت الوزارة، منذ عدة أسابيع، إلى العاصمة الإدارية، كما عملت قوات الشرطة على تسيير الحركة المرورية".
من ناحية أخرى، قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى بعد الحريق، لاستيضاح مدى تأثره من الحادث، كما أمر بسرعة إزالة آثار حريق الوزارة، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала