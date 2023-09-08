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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/الدفاع-الروسية-القضاء-على-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-في-جنوب-دونيتسك-وأسر-أحد-أفرادها-1080804949.html
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية في جنوب دونيتسك وأسر أحد أفرادها
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية في جنوب دونيتسك وأسر أحد أفرادها
أعلن متحدث باسم تجمع قوات "فوستوك" ( الشرق) الروسية أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بالقضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية على محور جنوب... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T07:38+0000
2023-09-08T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم القضاء على مجموعة الاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية غرب نوفودونيتسكويه، وتم صد هجوم شنته مجموعة مشاة شمال بريوتنويه، حيث تم القضاء على المسلحين وأسر أحدهم".وأضاف تشيخوف قائلا : "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت الوحدات الأمامية لقوات " فوستوك "بإسناد من المدفعية محاولة لمجموعة مشاة أوكرانية لعبور نهر شايتانكا في نوفودونيتسكويه - تم القضاء على المجموعة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230907/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-92-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080802101.html
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روسيا

الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية في جنوب دونيتسك وأسر أحد أفرادها

07:38 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن متحدث باسم تجمع قوات "فوستوك" ( الشرق) الروسية أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بالقضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية على محور جنوب دونيتسك وأسر أحد أفرادها.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم القضاء على مجموعة الاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية غرب نوفودونيتسكويه، وتم صد هجوم شنته مجموعة مشاة شمال بريوتنويه، حيث تم القضاء على المسلحين وأسر أحدهم".
وأضاف تشيخوف قائلا : "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت الوحدات الأمامية لقوات " فوستوك "بإسناد من المدفعية محاولة لمجموعة مشاة أوكرانية لعبور نهر شايتانكا في نوفودونيتسكويه - تم القضاء على المجموعة".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 92 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 23:24 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMT
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