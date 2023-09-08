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القوات الروسية تحسن مواقعها على خط المواجهة في كوبيانسك
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-خط-المواجهة-في-كوبيانسك--عاجل-1080813190.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على خط المواجهة في كوبيانسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على خط المواجهة في كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة في اتجاه كوبيانسك. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T11:41+0000
2023-09-08T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة".وتابع البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 100 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع "غفوزديكا".وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة قرية ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير محطة رادار كشف وتتبع الأهداف من طراز" ST-68U".ووفقا للدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من طراز"هيمارس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230908/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-ميداني-أوكراني-في-دونيتسك--عاجل-1080812752.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تحسن مواقعها على خط المواجهة في كوبيانسك

11:41 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 08.09.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي قام بتحسين مواقعه على طول خط المواجهة في اتجاه كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، خلال العمليات النشطة بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة".

وأضاف البيان: "صدت القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية 3 هجمات شنها لواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف".

وتابع البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 100 عسكري، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع "غفوزديكا".

وأردف البيان: "في اتجاه كراسنوليمان، صدت وحدات مجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية هجومين من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة قرية ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير محطة رادار كشف وتتبع الأهداف من طراز" ST-68U".
ووفقا للدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من طراز"هيمارس".

وبحسب الدفاع: "تم تدمير 31 طائرة دون طيار في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف".

معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ميداني أوكراني في دونيتسك
11:22 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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