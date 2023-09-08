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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/القوات-الروسية-تسقط-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-بقيمة-550-ألف-يورو-فيديو-صور-1080817560.html
القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو... فيديو+ صور
القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو... فيديو+ صور
أفاد قائد مجموعة "بارس - 10" التابعة للقوات الروسية، بأن مقاتلي المجموعة أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تابعة لقوات نظام كييف. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:25+0000
2023-09-08T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلو المجموعة الروسية "بارس - 10" أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تبلع قيمتها 550 ألف يورو تابعة للقوات الأوكرانية، والتي كانت تحلق في اتجاه إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف: "تم إسقاطها(المسيرة) باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية، وقد تم بالفعل تسليمها للمتخصصين لدراستها".وتظهر المقاطع التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، الطائرة دون طيار التشيكية من طراز "بريموكو وان"، التي سقطت على لأرض خزان للمياه سابق في كاخوفكا، والذي لا يوجد فيه ماء حاليا، لكن القاع لم يجف تماما ويشبه المستنقع.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو... فيديو+ صور

12:25 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 08.09.2023)
طائرة دون طيار تشيكية "بريموكو وان"
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
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أفاد قائد مجموعة "بارس - 10" التابعة للقوات الروسية، بأن مقاتلي المجموعة أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تابعة لقوات نظام كييف.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلو المجموعة الروسية "بارس - 10" أسقطوا طائرة دون طيار تشيكية الصنع من طراز "بريموكو وان" تبلع قيمتها 550 ألف يورو تابعة للقوات الأوكرانية، والتي كانت تحلق في اتجاه إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف: "تم إسقاطها(المسيرة) باستخدام منظومات الدفاع الجوي الروسية، وقد تم بالفعل تسليمها للمتخصصين لدراستها".
وتظهر المقاطع التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، الطائرة دون طيار التشيكية من طراز "بريموكو وان"، التي سقطت على لأرض خزان للمياه سابق في كاخوفكا، والذي لا يوجد فيه ماء حاليا، لكن القاع لم يجف تماما ويشبه المستنقع.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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