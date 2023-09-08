https://sputnikarabic.ae/20230908/الوزاري-الخليجي-يطالب-العراق-باستكمال-ترسيم-الحدود-مع-الكويت-1080803825.html

"الوزاري الخليجي" يطالب العراق باستكمال ترسيم الحدود مع الكويت

"الوزاري الخليجي" يطالب العراق باستكمال ترسيم الحدود مع الكويت

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس، رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، وذلك خلال دورته الـ 157 في مقر الأمانة العامة بالرياض. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة الراي، صباح اليوم الجمعة، أن المجلس الوازري الخليجي قد دعا العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.وطالب المجلس الخليجي، العراق، بالالتزام، أيضا باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت والمودعة لدى الأمم المتحدة، مناديا بغداد بضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162.وشدد المجلس في بيانه على رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، مع وجوب احتفاظها بحقها في الرد بحسب القنوات القانونية.وذكر المجلس أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما فيها حقل "الدرة" النفطي بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، مضيفا في بيان رسمي، أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".وشدد مجلس التعاون الخليجي في بيانه، على "الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".وكانت السعودية والكويت أعلنتا، في 3 أغسطس/ آب الماضي، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".

https://sputnikarabic.ae/20230907/مجلس-التعاون-الخليجي-حقل-الدرة-بالكامل-ملكية-مشتركة-بين-السعودية-والكويت-فقط-1080798129.html

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