https://sputnikarabic.ae/20230908/بفارق-زمني-ضئيل-عن-الزلزال-المدمر-هزة-أرضية-ثانية-بقوة-5-درجات-تضرب-المغرب--عاجل-1080835845.html
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
ضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T23:50+0000
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وقبل قليل، ضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.ووقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 170 كيلوم متر جنوب غرب مراكش و36 كيلو متر شرق أغادير، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.وأضاف، "ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزالولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230908/زلزال-بقوة-7-درجات-يهز-المغرب-1080835365.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
23:50 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 23:57 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
ضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.
وقبل قليل، ضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات
، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.
وضربت الهزة الأرضية الثانية بعد 19 دقيقة فقط من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7 درجات.
ووقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 170 كيلوم متر جنوب غرب مراكش و36 كيلو متر شرق أغادير، وفقا لمركز رصد الزلازل
الأورومتوسطي.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم
في مناطق وقوع الزلزال المدمر.
وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع "إكس"، "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات الأيام المقبلة".
وأضاف، "ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال
ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد.