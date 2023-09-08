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بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقوم بنقل بقرة في سيارته على إحدى الطرق السريعة في منطقة المنية الواقعة شمالي لبنان 08.09.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهر الفيديو البقرة في المقعد الخلفي للسيارة، حيث بدى واضحا أن السيارة تتحرك ببطء نظرا لحجم البقرة ووزنها.وأطلت البقرة من النافذة الخلفية وكانت تنظر إلى السيارات والركاب الآخرين.
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نادي الفيديو

بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو

09:43 GMT 08.09.2023
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Mooبقرة
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Moo
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقوم بنقل بقرة في سيارته على إحدى الطرق السريعة في منطقة المنية الواقعة شمالي لبنان
وأظهر الفيديو البقرة في المقعد الخلفي للسيارة، حيث بدى واضحا أن السيارة تتحرك ببطء نظرا لحجم البقرة ووزنها.
وأطلت البقرة من النافذة الخلفية وكانت تنظر إلى السيارات والركاب الآخرين.
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