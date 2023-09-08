https://sputnikarabic.ae/20230908/بقرة-تركب-سيارة-على-الاتوستراد-السريع-في-لبنان-فيديو-1080807484.html
بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقوم بنقل بقرة في سيارته على إحدى الطرق السريعة في منطقة المنية الواقعة شمالي لبنان 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T09:43+0000
2023-09-08T09:43+0000
2023-09-08T09:43+0000
نادي الفيديو
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وأظهر الفيديو البقرة في المقعد الخلفي للسيارة، حيث بدى واضحا أن السيارة تتحرك ببطء نظرا لحجم البقرة ووزنها.وأطلت البقرة من النافذة الخلفية وكانت تنظر إلى السيارات والركاب الآخرين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق يقوم بنقل بقرة في سيارته على إحدى الطرق السريعة في منطقة المنية الواقعة شمالي لبنان
وأظهر الفيديو البقرة في المقعد الخلفي للسيارة، حيث بدى واضحا أن السيارة تتحرك ببطء نظرا لحجم البقرة ووزنها.
وأطلت البقرة من النافذة الخلفية وكانت تنظر إلى السيارات والركاب الآخرين.