عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-يهنئ-الروس-بالذكرى-الثمانين-لتحرير-دونباس-من-النازيين-1080804214.html
بوتين يهنئ الروس بالذكرى الثمانين لتحرير دونباس من النازيين
بوتين يهنئ الروس بالذكرى الثمانين لتحرير دونباس من النازيين
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الروس بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير دونباس من الغزاة النازيين، مؤكدا أنه لا توجد قوة قادرة على قهر المقاتلين السوفييت. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T07:07+0000
2023-09-08T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07bd1dbc9bab4cd6bbbb176d8e3b0d99.jpg
وقال بوتين، في رسالة تهنئته مسجلة: "يعد الثامن من أيلول/سبتمبر عام 1943 تاريخًا مهمًا ومهمًا في تاريخ بلادنا، في مثل هذا اليوم، قبل 80 عامًا، تم تحرير مقاطعة دونباس الأسطورية التي لم تُقهر، معقل روسيا الذي يعود تاريخه إلى قرون، أرض الكادحين والمحاربين الأرض الغنية والسخية، تم تحريرها من الغزاة النازيين".وأضاف بوتين بالقول: "كانت مواردها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعدو، وكان الاستيلاء عليها أحد أهداف الهجوم الألماني على الاتحاد السوفييتي. وقد بذل النازيون كل ما في وسعهم للسيطرة على سهوب دونيتسك، لإجبار الناس على العمل لآلة الرايخ الثالث العسكرية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230521/خبير-معركة-باخموت-حسمت-معركة-دونباس-وهي-تمهد-الطريق-نحو-كييف-1077278997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fb799924cd3778aa7b3ac98d653f712.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يهنئ الروس بالذكرى الثمانين لتحرير دونباس من النازيين

07:07 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات "مصيرية"
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الروس بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير دونباس من الغزاة النازيين، مؤكدا أنه لا توجد قوة قادرة على قهر المقاتلين السوفييت.
وقال بوتين، في رسالة تهنئته مسجلة: "يعد الثامن من أيلول/سبتمبر عام 1943 تاريخًا مهمًا ومهمًا في تاريخ بلادنا، في مثل هذا اليوم، قبل 80 عامًا، تم تحرير مقاطعة دونباس الأسطورية التي لم تُقهر، معقل روسيا الذي يعود تاريخه إلى قرون، أرض الكادحين والمحاربين الأرض الغنية والسخية، تم تحريرها من الغزاة النازيين".
خبير: معركة باخموت حسمت معركة الدونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: معركة باخموت حسمت معركة دونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
21 مايو, 13:13 GMT
وأضاف بوتين بالقول: "كانت مواردها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعدو، وكان الاستيلاء عليها أحد أهداف الهجوم الألماني على الاتحاد السوفييتي. وقد بذل النازيون كل ما في وسعهم للسيطرة على سهوب دونيتسك، لإجبار الناس على العمل لآلة الرايخ الثالث العسكرية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала