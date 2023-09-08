https://sputnikarabic.ae/20230908/جنرال-أمريكي-بلينكن-يهدر-الأموال-على-الهجوم-المضاد-للتغطية-على-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080816528.html
ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن أمريكا تحاول خلق "مظهر المقاومة" للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل التغطية على إخفاقاتها. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:13+0000
2023-09-08T12:13+0000
2023-09-08T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال توني شافير، في مقابلة مع " Real America’s Voice": "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".وتابع:" نعلم أنهم (أوكرانيا) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل هذا صحيح؟".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم لأوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار، منها 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية".وفي وقت سابق، أكد، توني شافير، أن "الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني، في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
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العالم, روسيا
ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن أمريكا تحاول خلق "مظهر المقاومة" للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل التغطية على إخفاقاتها.
وقال توني شافير، في مقابلة مع " Real America’s Voice":
"من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".
وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".
وتابع:" نعلم أنهم (أوكرانيا) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل هذا صحيح؟".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم لأوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار، منها 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية".
وفي وقت سابق، أكد، توني شافير، أن "الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني، في ساحة المعركة".