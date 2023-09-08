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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/جنرال-أمريكي-بلينكن-يهدر-الأموال-على-الهجوم-المضاد-للتغطية-على-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080816528.html
ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن أمريكا تحاول خلق "مظهر المقاومة" للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل التغطية على إخفاقاتها. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:13+0000
2023-09-08T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال توني شافير، في مقابلة مع " Real America’s Voice": "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".وتابع:" نعلم أنهم (أوكرانيا) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل هذا صحيح؟".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم لأوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار، منها 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية".وفي وقت سابق، أكد، توني شافير، أن "الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني، في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

ضابط أمريكي: بلينكن يهدر الأموال على "الهجوم المضاد" للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية

12:13 GMT 08.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن أمريكا تحاول خلق "مظهر المقاومة" للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل التغطية على إخفاقاتها.
وقال توني شافير، في مقابلة مع " Real America’s Voice": "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح".
وأضاف شافير: "حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".
وتابع:" نعلم أنهم (أوكرانيا) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل هذا صحيح؟".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
أمس, 16:13 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى كييف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم لأوكرانيا، مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار، منها 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية".
وفي وقت سابق، أكد، توني شافير، أن "الاعتداءات الأوكرانية بالطائرات دون طيار على أهداف في روسيا، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن إخفاقات الجيش الأوكراني، في ساحة المعركة".
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