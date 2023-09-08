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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/جهاز-الأمني-الفيدرالي-يحبط-عملا-تخريبيا-يستهدف-سكك-الحديد-في-شبه-جزيرة-القرم-1080805202.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا تخريبيا لسكك الحديد في شبه جزيرة القرم... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا تخريبيا لسكك الحديد في شبه جزيرة القرم... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، إحباط عمليات تخريب للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم والهادف إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T07:48+0000
2023-09-08T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقبض على عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية من سيفاستوبول بتهمة التحضير لعملية تخريبية وصادرت قنبلة محلية الصنع منه.وأضاف الجهاز في بيانه أن العميل قام بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا تخريبيا لسكك الحديد في شبه جزيرة القرم... فيديو

07:48 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 08.09.2023)
© Sputnik . Anton Denisovجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، إحباط عمليات تخريب للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم والهادف إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية.
وأظهرت اللقطات قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقبض على عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية من سيفاستوبول بتهمة التحضير لعملية تخريبية وصادرت قنبلة محلية الصنع منه.
وأضاف الجهاز في بيانه أن العميل قام بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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