https://sputnikarabic.ae/20230908/خبير-قيادة-أوكرانيا-الحالية-ذات-الوجهة-النازية-تدرك-أنها-أداة-بيد-الغرب-الجماعي-1080820431.html
خبير: قيادة أوكرانيا الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي
خبير: قيادة أوكرانيا الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T13:45+0000
2023-09-08T13:45+0000
2023-09-08T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: كل قيادة أوكرانيا الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي
خبير: كل قيادة أوكرانيا الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي
البنتاغون: "قذائف اليورانيوم المنضب يجب أن تصل إلى أوكرانيا، بالتزامن مع وصول دبابات "أبرامز".حول هذا التصعيد في الملف الأوكراني، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية"، الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتورعمر المعربوني:الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. عن هذا الموضوع تحدث مديرعام مركز "الدراسات والتوثيق الاستراتيجي"، الدكتور ناصر حماد:بقيمة 3 مليارات دولار... تل أبيب تنتظر موافقة واشنطن، لشراء 25 مقاتلة من طراز "إف-35".عن هذا الموضوع تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد رفيق عوض:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: قيادة أوكرانيا الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي
13:45 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية"عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية.
البنتاغون: "قذائف اليورانيوم المنضب يجب أن تصل إلى أوكرانيا، بالتزامن مع وصول دبابات "أبرامز".
حول هذا التصعيد في الملف الأوكراني، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية"، الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتورعمر المعربوني:
الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، اتخذت قرارا بتحقيق الهزيمة لروسيا، وهذا تجلى بشكل واضح بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبالتالي ليس مستغربا على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعمل على زيادة منسوب التسليح وتحديدا بما يرتبط بالأسلحة المندرجة تحت ما يسمى أسلحة اليورانيوم المنضب، وهذا بلا شك سيكون له تداعيات خطيرة ستمتد إلى عقود من الزمن، أما بالنسبة لدبابات "أبرامز" فهي دبابة من الجيل الثالث تقارب عمليا الدبابة الروسية "تي-72"، وبالتالي لا يمكن أن تحدث تحولا في ساحة الحرب... وفي المحصلة كل قيادة أوكرانيا، الحالية ذات الوجهة النازية تدرك أنها أداة بيد الغرب الجماعي.
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. عن هذا الموضوع تحدث مديرعام مركز "الدراسات والتوثيق الاستراتيجي"، الدكتور ناصر حماد:
التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، هو جزء من مشروع سياسي تم إعداده مسبقا بمحاولة ترحيل أهالي الضفة الغربية، وإسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي لذلك تعمل على سرقة الأراضي، فهي فوق القانون وتريد العالم أن يتعامل وفق القانون، بينما هي خارج عن إطار السياق القانوني الدولي.
بقيمة 3 مليارات دولار... تل أبيب تنتظر موافقة واشنطن، لشراء 25 مقاتلة من طراز "إف-35".
عن هذا الموضوع تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد رفيق عوض:
إسرائيل، هي جزء من الرؤية العسكرية الأمريكية الاستراتيجية، لذلك هي تعامل معاملة فضلى بحلف الـ"ناتو". الطائرة "إف-35" متطورة جدا ستغير في الصورة والتوازن والهيمنة، وستعطي إسرائيل، كل ما تريده من أمان وأمن.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...