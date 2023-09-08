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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/خبير-يكشف-عن-مصير-بلينكن-في-حال-زار-الخطوط-الأمامية-للصراع-في-أوكرانيا-1080803702.html
خبير يكشف عن مصير بلينكن في حال زار الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا
خبير يكشف عن مصير بلينكن في حال زار الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات الأوكرانية لأنه لم يكن على... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T06:25+0000
2023-09-08T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يستطيع الذهاب إلى الخطوط الأمامية ودعه يحاول زيارة رابوتينو، سيموت هناك ويمكنه الذهاب إلى باخموت (أرتيوموفسك) لكنه سيموت هناك أيضا.وأضاف ريتر بالقول: "أينما يذهب بلينكن على خط المواجهة، فإنه سيموت هذا هو بالضبط ما يحدث للجنود الأوكرانيين الموجودين هناك يموتون.واعتبر الخبير أن هذا هو مصير جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا المعركة ضد الجيش الروسي.وفي يوم سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن رأت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بلينكين-يبحث-مع-نظير-الأوكراني-الاستعدادات-لشن-هجوم-مضاد-1076974443.html
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خبير يكشف عن مصير بلينكن في حال زار الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا

06:25 GMT 08.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات الأوكرانية لأنه لم يكن على الخطوط الأمامية.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا يستطيع الذهاب إلى الخطوط الأمامية ودعه يحاول زيارة رابوتينو، سيموت هناك ويمكنه الذهاب إلى باخموت (أرتيوموفسك) لكنه سيموت هناك أيضا.
وأضاف ريتر بالقول: "أينما يذهب بلينكن على خط المواجهة، فإنه سيموت هذا هو بالضبط ما يحدث للجنود الأوكرانيين الموجودين هناك يموتون.
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واعتبر الخبير أن هذا هو مصير جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا المعركة ضد الجيش الروسي.
وفي يوم سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن رأت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني.
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