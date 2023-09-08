https://sputnikarabic.ae/20230908/رئيس-سابق-لـالموساد-الإسرائيلي-بلادنا-تفرض-الفصل-العنصري-في-الضفة-الغربية-1080804463.html

رئيس سابق لـ"الموساد" الإسرائيلي: بلادنا تفرض الفصل العنصري في الضفة الغربية

رئيس سابق لـ"الموساد" الإسرائيلي: بلادنا تفرض الفصل العنصري في الضفة الغربية

أثارت تصريحات تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، أمس الخميس، لغطا كبيرا، خاصة ما يتعلق منها بسياسة "الفصل العنصري في... 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T07:10+0000

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بنيامين نتنياهو

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن تامير باردو قد أوضح أن السلطات الإسرائيلية تمارس نظام الفصل العنصري في مدن وبلدات الضفة الغربية، وهو ما قوبل بانتقادات كبيرة من الحزب الحاكم في تل أبيب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأوضح الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي أن بلاده تدير نظام فصل عنصري، مضيفا أن "هناك دولة فصل عنصري، في منطقة يحكم فيها على شعبين بموجب نظامين، قانونيين، هذه دولة فصل عنصري".وشدد تامير باردو على أنه حينما عمل رئيسا لجهاز الموساد في ولاية سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، حذر أكثر من مرة من أنه يجب عليه أن يقرر ما هي حدود بلاده، أو المخاطرة بتدمير "الدولة اليهودية"، مناديا بأنه "على إسرائيل أن تقرر ما تريد. إن دولة بلا حدود هي دولة بلا حدود"، محذرا من أنه في حال لم تقم إسرائيل بتحديد الحدود بينها وبين الفلسطينيين، فإن وجود دولته كدولة يهودية "سيكون في خطر".ومن ناحيته، انتقد وبشدة حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، موضحا أنه كان على تامير باردو الدفاع عن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، بدلا من تشويه سمعة بلاده، متابعا "يجب عليك أن تخجل يا باردو".وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين الماضي، بأن مجندتين إسرائيليتين أجبرتا 5 سيدات فلسطينيات بمدينة الخليل بالضفة الغربية على التعري داخل منزلهن بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.وأوضحت أن مجندتين ملثمتين في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، قد أجبرتا السيدات الفلسطينيات على "التعري" داخل منزلهن.

https://sputnikarabic.ae/20230908/تعليقا-على-واقعة-فلسطينية-الخارجية-الإيرانية-الجيش-الصهيوني-مصاب-بالأمراض-النفسية-والأخلاقية-1080803354.html

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