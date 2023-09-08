https://sputnikarabic.ae/20230908/شعبنا-عظيمناجي-لـسبوتنيك-روسيا-تساعدنا-لحل-مشاكلنا-ونريد-أن-نجمع-الجميع-في-البيت-الفلسطيني-1080803975.html

"شعبنا عظيم"...ناجي لـ"سبوتنيك": روسيا تساعدنا لحل مشاكلنا ونريد أن نجمع الجميع في البيت الفلسطيني

"شعبنا عظيم"...ناجي لـ"سبوتنيك": روسيا تساعدنا لحل مشاكلنا ونريد أن نجمع الجميع في البيت الفلسطيني

صرح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، طلال ناجي، بأن روسيا مهتمة بالقضية الفلسطينية وتقوم بمساعدتنا لحل مشاكلنا ومتابعة نضالنا وتوفير... 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T06:42+0000

2023-09-08T06:42+0000

2023-09-08T07:11+0000

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وصف ناجي في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الاهتمام الروسي بالقضية الفلسطينية لم يتغير حتى بعد قيام روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في سؤال حول إن شعر الجانب الفلسطيني أن العملية العسكرية الخاصة قد أثرت على اهتمام روسيا بقضايا الشرق الأوسط وبالدرجة الأولى القضية الفلسطينية.مشيرا إلى أنه في البداية خشي البعض من أن تؤثر هذه العملية الخاصة على اهتمام روسيا بقضايا شعوب العالم الثالث وفي مقدمتهم القضية الفلسطينية، ليزور موسكو وفد فلسطيني بعد 3 أشهر من بدء العملية، ولم يلحظوا أي تغير أو تراجع باهتمام الحكومة الروسية بالقضية الفلسطينية، من أجل مساعدتنا لحل مشاكلنا وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية لنيل استقلالنا وإقامة دولة مستقلة.وذكر ناجي بالعلاقات التاريخية التي تربط فلسطين بروسيا والتي تمتد جذورها لما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي والذي وقف لجانب الشعب الفلسطيني منذ نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، واستقبلوا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقامت العلاقات الرسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الرسمية في موسكو وكنا نشعر بدفء من قبل القيادة والشعب السوفييتي بكل أطيافه.مشيرا إلى الدور الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منح هذه العلاقات أفقا ومرحلة جديدة، بعد توليه للرئاسة، والشعور باستمرار ودفء هذه العلاقات والمشاعر الصادقة النبيلة لروسيا لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي."أسباب تعثر ملف لمصالحة الفلسطينية"وحول ملف المصالحة الفلسطينية والذي شاركت فيه روسيا إلى جانب أطراف أخرى من أجل تحقيقه، إلى أنه دخل في مرحلة تعثر.قال ناجي: "القيادة الروسية برئاسة فلاديمير بوتين ومنذ أكثر من 10 سنوات وهي تهتم بالملف الفلسطيني من منطلق قناعتها أنها تريد مد يد المساعدة للشعب وإنهاء الانقسام، واجتمعنا في موسكو أكثر من مرة ونجحنا في لقاءات سابقة بالوصول لتوافق وأصدرنا بيانات مشتركة ومؤتمرات صحفية عبرت عن قواسم مشتركة فيما بيينا من أجل البدء بخطوات عملية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".ليتحدث ناجي عن بعض الأمثلة من الوعود الأمريكية غير الصادقة، قائلا: "أبرز أدلة على ذلك عندما كان الرئيس باراك أوباما وطرح نظريته لحل الصراع في المنطقة، فهو لم ينفذ شيئا من وعوده وعندما جاء ترامب أدار ظهره لكل الوعود السابقة وأعلن الموافقة على ضم القدس الشرقية للغربية والاعتراف بها عاصمة وحدة للكيان الإسرائيلي وبأنه يريد حلا قائما على صفقة عرفت بـ"صفقة القرن"، عمليا هي تصفي حقوق الشعب الفلسطيني وعدم ايمانه بمشروع حل الدولتين ، وحل الدولتين له غطاء قانوني كونه صدر من الأمم المتحدة وهذه قرارات صدرت من الجمعية العامة".مشيرا إلى إيقاف ترامب المساعدات للسلطة الفلسطينية التي تم إقرارها ضمن اتفاقات أوسلو عام 1993 والمساعدات التي تقدم لوكالة اللاجئيين الفلسطيني وللسلطة وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وأنه عمليا دمر عملية ما يسمى بالتسوية والسلام في المنطقة وضرب عرض الحائط مبادرة السلام التي كانت كل الدول العربية في قمة بيروت 2002 قد أقرت أنها موافقة على تطبيق مبادرة السلام العربية التي تقوم على انسحاب إسرلئيل من الأراضي التي احتلت في 67 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة على هذه الأرض وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ قرار الأمم المتحدة بعودة اللاجئيين الفلسطيني إلى ديارهم وتعويضهم وهو قرار 194 لعام 1949، بالتالي الإدارة الأمريكية هي التي تراجعت وتخلت عن موافقاتها وقراراتها في مجلس الأمم المتحدة."الوحدة الوطنية سبيل النصر"قال ناجي : "طالبنا أخوتنا في القيادات الفلسطينية في القيادة الرسمية، بأن نكسر الهوة فيما بيننا ونقرب المسافات وننهي الانقسام، لانه من أهم شروط الانتصار على عدو أجنبي يحتل الأرض هو الوحدة الوطنية. فالإسرائيلي لايميز بين فلسطيني وآخر، ويعتبر الفلسطيني الجيد، هو الفلسطيني الميت، قتلوا الشهيد ياسر عرفات رئيس منظمة تحرير، علما أنه هو من أبرم اتفاق أوسلو معهم وسار باتفاقيات السلام معهم، الآن الأخ محمود عباس "أبو مازن" هو من عرابي اتفاق اوسلو في عام 93 ويعلمون أنه من أهم المؤيدين للمفاوضات ونهج التسوية إلى درجة أنه يعلن أن تكون المقاومة ضد الاحتلال شعبية سلمية".مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعلنون أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني في المفاوضات وغير آبهين بأحد فهم يريدون سرقة الأرض والثروات ويحاولون تزوير التاريخ وتزوير تراثنا مدعين أنه تراثهم وللأسف هذا يتبناه الغرب ."شعب عظيم ونريد أن نجمع الجميع في البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير"أشار ناجي أن الشعب الفلسطيني العظيم الذي يتصدى بأطفاله وشبابه وشيوخه للاحتلال وقطعان مستوطنيه بالحجر، أمامه فرصة كبيرة، وأنه من هذا المنطلق نعمل ونسعى جاهدين بالتعاون مع أشقائنا وأصدقائنا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بصفتها منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وهذا أمر نتمسك به جميعا ولا خلاف وله.عندما نتحدث عن وحدة وطنية نتحدث أنه بالضرورة يجب أن يكونوا داخل البيت الفلسطيني وأطر المنظمة وهذا ما نتحدث به مع الأخوة في حركة وقيادة فتح، نريد أن نجمع الجميع ونلم البيت الفلسطيني في إطار منظمة التحرير.مختتما قوله: " هذا الشعب أعظم منا، هؤلاء الأبطال الذين يستشهدون أهم منا جميعا، نأمل أن نرتقي لمستوى تضحياتهم ولمستوى دمائهم الذكية، وهذه العائلات التي تضحي بأبنائها وفقدوا بيوتهم، نأمل أن نرتقي لمستوى تضحياتهم، عندها نستطيع أن نكون كلنا معا يد واحدة ونفرض على هذا الاحتلال وعلى العالم أن يعترف بحقوقنا والوقوف إلى جانب الحق بوجه الظلم والباطل وما يقوم به العدو والاحتلال الإسرائيلي".

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك