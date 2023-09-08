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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/صحيفة-غربية-تتحدث-عن-تكتيكات-يستخدمها-الجيش-الروسي-ضد-القوات-الأوكرانية-1080830863.html
صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية
صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية
كتبت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدء باستخدام تكتيك جديد يعتمد على توجيه ضربات مدفعية أكثر دقة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T15:43+0000
2023-09-08T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "سيتعين على القوات الأوكرانية مواجهة نيران روسية أكثر دقة وفعالية".وأشار الصحيفة إلى أن القوات الروسية بدأت تعطي أولوية أكبر لتوجيه ضربات دقيقة بعدد قليل من القذائف، وبالتالي الحفاظ على الذخيرة وسلامة الأسلحة.وأضافت: "هذا اتجاه مثير للقلق لأنه مع مرور الوقت قد يؤدي إلى تحسين المدفعية الروسية بشكل كبير".وبحسب صحيفة "Business Insider"، نقلاً عن تقرير صادر عن معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني للدراسات الدفاعية، فإن الضربات المدفعية الدقيقة يتم دعمها باستخدام طائرات الاستطلاع دون طيار.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".وأكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من "الهجوم المضاد".وتابع: "لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية

15:43 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
/
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كتبت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدء باستخدام تكتيك جديد يعتمد على توجيه ضربات مدفعية أكثر دقة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "سيتعين على القوات الأوكرانية مواجهة نيران روسية أكثر دقة وفعالية".
وأشار الصحيفة إلى أن القوات الروسية بدأت تعطي أولوية أكبر لتوجيه ضربات دقيقة بعدد قليل من القذائف، وبالتالي الحفاظ على الذخيرة وسلامة الأسلحة.
وأضافت: "هذا اتجاه مثير للقلق لأنه مع مرور الوقت قد يؤدي إلى تحسين المدفعية الروسية بشكل كبير".
وبحسب صحيفة "Business Insider"، نقلاً عن تقرير صادر عن معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني للدراسات الدفاعية، فإن الضربات المدفعية الدقيقة يتم دعمها باستخدام طائرات الاستطلاع دون طيار.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية
14:12 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
وأكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من "الهجوم المضاد".
وتابع: "لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT
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