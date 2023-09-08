https://sputnikarabic.ae/20230908/صحيفة-غربية-تتحدث-عن-تكتيكات-يستخدمها-الجيش-الروسي-ضد-القوات-الأوكرانية-1080830863.html

صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية

صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية

كتبت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدء باستخدام تكتيك جديد يعتمد على توجيه ضربات مدفعية أكثر دقة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T15:43+0000

2023-09-08T15:43+0000

2023-09-08T15:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "سيتعين على القوات الأوكرانية مواجهة نيران روسية أكثر دقة وفعالية".وأشار الصحيفة إلى أن القوات الروسية بدأت تعطي أولوية أكبر لتوجيه ضربات دقيقة بعدد قليل من القذائف، وبالتالي الحفاظ على الذخيرة وسلامة الأسلحة.وأضافت: "هذا اتجاه مثير للقلق لأنه مع مرور الوقت قد يؤدي إلى تحسين المدفعية الروسية بشكل كبير".وبحسب صحيفة "Business Insider"، نقلاً عن تقرير صادر عن معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني للدراسات الدفاعية، فإن الضربات المدفعية الدقيقة يتم دعمها باستخدام طائرات الاستطلاع دون طيار.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".وأكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من "الهجوم المضاد".وتابع: "لم تحقق القوات المسلحة الأوكرانية أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html

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