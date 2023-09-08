https://sputnikarabic.ae/20230908/طيارو-شركة-العال-الإسرائيلية-يرفضون-نقل-نتنياهو-إلى-نيويورك-1080810751.html

طيارو شركة "العال" الإسرائيلية يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

طيارو شركة "العال" الإسرائيلية يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيطير إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة للجمعية العامة... 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T10:25+0000

2023-09-08T10:25+0000

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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن طياري شركة الطيران الإسرائيلية "العال" يرفضون القيام برحلة نتنياهو إلى نيويورك، المقررة بعد 10 أيام من الآن، للمشاركة في فعاليات الجمعية العام للأمم المتحدة بالولايات المتحدة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين طياري أسطول 777 التابع لشركة العال الإسرائيلية، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو وزوجته سارة، إلى نيويورك.ولم نطرح تلك الشركة المناقصة الخاصة بالرحلة المفترضة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام، في وقت لفتت القناة الإسرائيلية إلى أن رفض شركة العال لاقتياد نتنياهو إلى الخارج، ليست الحالة الأولى للرفض، فقد سبقتها حالات رفض مشابهة من قبل.ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن رفض طياري شركة "العال" الإسرائيلية للرحلات الجوية، نقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إلى العاصمة الإيطالية، روما.وأفادت القناة الـ 12 بأن طياري شركة "العال" الإسرائيلية للرحلات الجوية لم يقبلوا القيام برحلة نتنياهو وزوجته سارة إلى روما، مؤكدة أنه تم فتح مناقصة للطيارين الراغبين في قيادة طائرة العال من سرب طائرات-777 التي تقل نتنياهو وزوجته عادة في رحلاته الرسمية إلى الخارج، غير أن تلك المناقصة أغلقت، دون تطوع أي طيار إسرائيلي للمشاركة في قيادة الطائرة إلى روما.

https://sputnikarabic.ae/20230305/قناة-عبرية-طيارو-شركة-العال-الإسرائيلية-يرفضون-نقل-نتنياهو-وزوجته-إلى-روما-1074352442.html

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