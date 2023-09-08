https://sputnikarabic.ae/20230908/قاربت-الـ-80-عاما-صائدة-أسماك-تونسيّة-كسرت-القاعدة-واختارت-البحر-موردا-لرزقها--1080810168.html

قاربت الـ 80 عاما.. صائدة أسماك تونسيّة كسرت القاعدة واختارت البحر موردا لرزقها

قاربت الـ 80 عاما.. صائدة أسماك تونسيّة كسرت القاعدة واختارت البحر موردا لرزقها

قُبالة ميناء سيدي بوسعيد شمال شرق العاصمة التّونسية، تستعدّ "شريفة النّمري" لركوب قاربها ونصب شباكها كما تعوّدت أن تفعل طيلة 6 عقود من الزّمن. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T10:16+0000

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بدأت قصّة "شريفة" مع البحر منذ كانت في سنّ الثّاني عشرة، حيث تعلمت من والدها خبايا الصّيد البحري وتفاصيل هذه المهنة المرهقة وأصبحت من بين النّساء القلائل اللّاتي يخترن البحر موردا لرزقهن.ابنة البحرمستعينة بصبرها على المشقّة وشغفها بالبحر، استطاعت شريفة التي تُطفأ هذا الشّهر شمعتها الخامسة والسّبعين أن تقتلع مكانا لها وسط الرّجال وأن تُقارع معهم الأمواج العاتية بحثا عن لقمة عيش كريمة.وتُخبر شريفة "سبوتنيك" مفاتيح صمودها مع هذه المهنة، قائلة: "لا يهم إن كان صائد السّمك رجلا أو امرأة، المهم هو أن تمتلك قلبا صلبا وثقة عالية بالنّفس وقدرة على الصّبر".تنحدر شريفة من عائلة توارث رجالها صيد السّمك أبا عن جد، ولكنها الأنثى الوحيدة في عائلتها التي دخلت مجال الصّيد البحري. تقول "توفي أبي في سن مبكرة ولم يكن أمامي خيار آخر سوى ركوب البحر لإعالة أسرتي التي تعيش تحت ضغط ظروف اجتماعية قاسية، ولم أندم يوما على هذا القرار".وبفضل كدها واصرارها على النجاح، تمكنت شريفة من ابتياع قارب أطلقت عليه اسم "تيريزا"، هو اليوم أنيسها في رحلات الصيد التي تقوم بها يوميا.وبالإضافة إلى "القشارة" (الوسطاء) الذين يشترون منها محصولها اليومي من السّمك، تمتلك شريفة زبائن أوفياء يأتونها من أماكن بعيدة وتربطها بهم علاقة ودية، بفضل طبيعتها المرحة.شغف رغم المشقةيُطلق البحّارة على هذه السّبعينيّة عبارة "المرأة الحديديّة"، فهي لا تعرف الخوف أو الكلل ولا تهاب أغوار البحر ومفاجآته، ولكنّها تفضّل مناداتها بـ "الرّايسة" (عبارة تطلق على قائد الزورق).وخلافا لزملائها من صائدي السّمك والبحّارة، تُخاطر شريفة بعبور الأمواج العاتية متسلّحة بشجاعتها وبخبرة 60 سنة من العمل في البحر، مكّنتها من معرفة خفاياه واستشراف الخطر قبل وقوعه.ورغم تقدّمها في العمر وإصابتها بمرض في القلب، تُصرّ شريفة على عدم ترك هذه المهنة. تضيف: "رحلة الصّيد التي أعيشها كل يوم محفوفة بالمخاطر، فالبحر صديق وعدوّ في الآن ذاته، ومع ذلك لا يمكنني ترك هذه المهنة، فهي الشّيء الوحيد الذي شغفت به".علاقة شريفة بالبحر تتعدّى كونه مصدرا لرزقها، فهي تجد فيه حرّيتها وراحتها النّفسية. تقول "البحر بالنّسبة لي هو فرد من عائلتي.. حينما أتّجه إليه أترك ورائي هموم الدّنيا ومشاغلها.. كل ما أتمناه هو أن يكون البحر آخر مشهد أراه حينما أفارق الحياة".وبأعين يخالجها الشّوق إلى الماضي، تستحضر شريفة ذكريات الطّفولة مع والدها البحّار الذي أطلعها على أسرار هذه المهنة ونقل إليها الشّغف بهذا العالم الأزرق، حتّى أنّه كان يمتلك قاربا خشبيّا أطلق عليه اسم "شريفة".مهنة تبحث عمن يرثهاتقطن شريفة في منطقة البحر الأزرق (شمال العاصمة)، ويتطلّب منها الوصول إلى البحر قطع مسافة 5 كيلومترات تتقاسمها بين وسائل النّقل العموميّة وبين المشي على الأقدام.وعند انبلاج فجر كل يوم، تجهز صائدة السّمك زادها وزوّادها وتمتطي قاربها الخشبي الذي يكون محمّلا بشباك تصنعها بنفسها بدقّة عالية وتخيطها بأناملها المتشققة إذا ثقبت بسبب الصخور أو بعض أنواع السمك.ورغم تطوّر أساليب وأدوات الصّيد البحري، ما تزال شريفة تحافظ على الطّرق التّقليدية في صيد السّمك باستخدام الشّباك، فهي تعتبر أنها تحافظ بذلك على الثّروة السّمكية وعلى موروث أجدادها، وهي ترضى دائما بما يجود به البحر حتى وإن كانت الأرباح ضئيلة.وتوضّح شريفة أن الصّيد بالشّباك التّقليدية يتطلّب الصّبر والخبرة، إذ يجب على الصّياد أن يحافظ على الشّباك مفتوحة بشكل يمنعها من الطفو ويسمح للأسماك بالدّخول إليها.وتخشى المرأة السّبعينيّة أن تكون آخر من يزاول هذه المهنة في عائلتها، فعلى الرّغم من أن ابنها الوحيد يشاركها العمل في هذا المجال، إلا أنها تقول "إنّه يعتبر مهنة صيد السّمك عملا وقتيا إلى حين عثوره على مورد رزق آخر أكثر راحة".وتؤكّد شريفة أنّ مهنة الصّيد بالشّباك التّقليديّة آخذة في الاندثار، بسبب عزوف الشّباب في تونس عن الأعمال اليدويّة عموما.

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