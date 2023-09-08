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لبنان.. 6 جرحى في اشتباكات مخيم "عين الحلوة"
لبنان.. 6 جرحى في اشتباكات مخيم "عين الحلوة"
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، استمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" و"الإسلاميين". 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T07:32+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا وتعنف أحيانا، مسجلة 6 جرحى من المدنيين، بينهم رجل مسن، مؤكدة نقلهم إلى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.وأوضحت أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، اليوم الجمعة، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.وأوضحت الوكالة في تقرير آخر لها، أن عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا على خلفية تصاعد الاشتباك بين "فتح" و"الإسلاميين"، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح تستعمل فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة، فيما يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-اشتباكات-بين-فتح-ومجموعات-مسلحة-في-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080801247.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

لبنان.. 6 جرحى في اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

07:32 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirقائد الأمن الوطني الفلسطيني: هناك إجماعًا فلسطينيًا على تسليم المتهمين في عمليات الاغتيالات في مخيم عين الحلوة
قائد الأمن الوطني الفلسطيني: هناك إجماعًا فلسطينيًا على تسليم المتهمين في عمليات الاغتيالات في مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، استمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" و"الإسلاميين".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا وتعنف أحيانا، مسجلة 6 جرحى من المدنيين، بينهم رجل مسن، مؤكدة نقلهم إلى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.
اشتباكات في مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
إعلام: اشتباكات بين "فتح" ومجموعات مسلحة في "عين الحلوة" جنوبي لبنان
أمس, 20:43 GMT
وأوضحت أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، اليوم الجمعة، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.
وأوضحت الوكالة في تقرير آخر لها، أن عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا على خلفية تصاعد الاشتباك بين "فتح" و"الإسلاميين"، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح تستعمل فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.
ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".
كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة، فيما يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
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