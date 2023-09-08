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https://sputnikarabic.ae/20230908/لجنة-التحقيق-الأرمينية-تعلن-إطلاق-سراح-المدون-باداليان-وصحفي-سبوتنيك-غيفوركيان-1080833968.html
لجنة التحقيق الأرمينية تعلن إطلاق سراح المدون باداليان وصحفي "سبوتنيك" غيفوركيان
لجنة التحقيق الأرمينية تعلن إطلاق سراح المدون باداليان وصحفي "سبوتنيك" غيفوركيان
أعلنت لجنة التحقيق الأرمينية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المدون، ميكائيل باداليان، وصحفي وكالة "سبوتنيك" - أرمينيا، أشوت غيفوركيان، اللذين اعتُقلا يوم أمس. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T19:50+0000
2023-09-08T19:50+0000
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وقالت اللجنة على موقعها الرسمي: "تم إطلاق سراح صحفي وكالة "سبوتنيك" (النسخة الأرمينية)، أشوت غيفوركيان، والمدون ميكائيل باداليان من الحجز بقرار من هيئة التحقيق".وأعلنت لجنة التحقيق الأرمينية، يوم أمس الخميس، عن احتجاز المدون ميكائيل باداليان، والكاتب الصحفي في "سبوتنيك – أرمينيا" أشوت غيفوركيان، في جنوب أرمينيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، خلال ترحيبها بالمشاركين في المنتدى الإعلامي "الأرميني – الروسي" المنعقد بالعاصمة الأرمينية يريفان، أن هناك قوى تقف وراء احتجاز الصحفي والكاتب في "سبوتنيك - أرمينيا"، تهدف إلى بث الكراهية والخوف بين روسيا وأرمينيا.وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، باستدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك أروتيونيان، وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن احتجاز المدون ميكائيل باداليان والصحفي في وكالة "سبوتنيك"، أشوت غيفوركيان في أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الكرملين-مناورات-أرمينيا-والولايات-المتحدة-لا-تسهم-باستقرار-الوضع-في-المنطقة-1080783402.html
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روسيا, أرمينيا, العالم
روسيا, أرمينيا, العالم

لجنة التحقيق الأرمينية تعلن إطلاق سراح المدون باداليان وصحفي "سبوتنيك" غيفوركيان

19:50 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Asatur Yesayants / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون من المعارضة يتظاهرون احتجاجا على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون من المعارضة يتظاهرون احتجاجا على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Asatur Yesayants
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أعلنت لجنة التحقيق الأرمينية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المدون، ميكائيل باداليان، وصحفي وكالة "سبوتنيك" - أرمينيا، أشوت غيفوركيان، اللذين اعتُقلا يوم أمس.
وقالت اللجنة على موقعها الرسمي: "تم إطلاق سراح صحفي وكالة "سبوتنيك" (النسخة الأرمينية)، أشوت غيفوركيان، والمدون ميكائيل باداليان من الحجز بقرار من هيئة التحقيق".
وأعلنت لجنة التحقيق الأرمينية، يوم أمس الخميس، عن احتجاز المدون ميكائيل باداليان، والكاتب الصحفي في "سبوتنيك – أرمينيا" أشوت غيفوركيان، في جنوب أرمينيا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، خلال ترحيبها بالمشاركين في المنتدى الإعلامي "الأرميني – الروسي" المنعقد بالعاصمة الأرمينية يريفان، أن هناك قوى تقف وراء احتجاز الصحفي والكاتب في "سبوتنيك - أرمينيا"، تهدف إلى بث الكراهية والخوف بين روسيا وأرمينيا.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الكرملين: مناورات أرمينيا والولايات المتحدة لا تسهم باستقرار الوضع في المنطقة
أمس, 10:55 GMT
وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، باستدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك أروتيونيان، وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن احتجاز المدون ميكائيل باداليان والصحفي في وكالة "سبوتنيك"، أشوت غيفوركيان في أرمينيا.
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