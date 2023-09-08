https://sputnikarabic.ae/20230908/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يتعهد-بمواصلة-المساعدات-لأوكرانيا-بما-في-ذلك-الدعم-العسكري-1080802245.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري
مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن مجلس الشيوخ سيبقى ملتزماً بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T00:28+0000
2023-09-08T00:28+0000
2023-09-08T00:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102110/09/1021100934_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_e2a769156c8b276723e4706255ce86ff.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سوليفان في معرض تعليقه على احتمال موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على طلب الإدارة الأمريكية تقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا من بينها أكثر من 13 مليار دولار مساعدات عسكرية، "هناك التزام قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ على دعم أوكرانيا".وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230905/البنتاغون-يعلن-عن-وضع-حد-أقصى-لتخصيص-الأموال-لأوكرانيا--1080745101.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102110/09/1021100934_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_bb4644b34a2fb2b6577d06a75bf9def0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري
تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن مجلس الشيوخ سيبقى ملتزماً بمواصلة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك الدعم العسكري.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوليفان في معرض تعليقه على احتمال موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على طلب الإدارة الأمريكية تقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا من بينها أكثر من 13 مليار دولار مساعدات عسكرية، "هناك التزام قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ
على دعم أوكرانيا".
وبحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.
وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا،
"بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".