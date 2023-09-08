https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html
مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور
مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور
قضت القوات الروسية على المرتزق الأمريكي جيريشكو سكاي ماغالون، المعروف أيضًا باسم جيريشكو ووكر، في منطقة العملية العسكرية الخاصة مع 19 من زملائه. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T08:26+0000
2023-09-08T08:26+0000
2023-09-08T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء المرتزق الأمريكي إلى أوكرانيا في مارس 2022، وانضم إلى ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، وشارك في المعارك في مقاطعة خاركوف.وأفاد أقارب ماجالون أنه "توفي يوم أمس الخميس على الجبهة الأوكرانية مع 19 متطوعًا آخرين".وفي عام 2015، تم إرسال ماغالون إلى أفغانستان كجزء من الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي، لكنه لم يكتسب أي خبرة قتالية هناك.وتواظب القوات الروسية على تحييد المرتزقة الأجانب الذين يساندون نظام كييف بأنشطته الإرهابية.
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور
08:26 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
قضت القوات الروسية على المرتزق الأمريكي جيريشكو سكاي ماغالون، المعروف أيضًا باسم جيريشكو ووكر، في منطقة العملية العسكرية الخاصة مع 19 من زملائه.
وجاء المرتزق الأمريكي إلى أوكرانيا في مارس 2022، وانضم إلى ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، وشارك في المعارك في مقاطعة خاركوف.
وأفاد أقارب ماجالون أنه "توفي يوم أمس الخميس على الجبهة الأوكرانية مع 19 متطوعًا آخرين".
وكتبت خالة المرتزق على فيسبوك (أنشطة ميتا بما فيها فيسبوك وإنستغرام محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): لقد توفي ابن اختي على الجبهة الأوكرانية مع 19 من رفاقه بعد أن تطوع لقتال الروس.
وفي عام 2015، تم إرسال ماغالون إلى أفغانستان كجزء من الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي، لكنه لم يكتسب أي خبرة قتالية هناك.
وتواظب القوات الروسية
على تحييد المرتزقة الأجانب الذين يساندون نظام كييف بأنشطته الإرهابية.