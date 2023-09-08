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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html
مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور
مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور
قضت القوات الروسية على المرتزق الأمريكي جيريشكو سكاي ماغالون، المعروف أيضًا باسم جيريشكو ووكر، في منطقة العملية العسكرية الخاصة مع 19 من زملائه. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T08:26+0000
2023-09-08T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء المرتزق الأمريكي إلى أوكرانيا في مارس 2022، وانضم إلى ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، وشارك في المعارك في مقاطعة خاركوف.وأفاد أقارب ماجالون أنه "توفي يوم أمس الخميس على الجبهة الأوكرانية مع 19 متطوعًا آخرين".وفي عام 2015، تم إرسال ماغالون إلى أفغانستان كجزء من الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي، لكنه لم يكتسب أي خبرة قتالية هناك.وتواظب القوات الروسية على تحييد المرتزقة الأجانب الذين يساندون نظام كييف بأنشطته الإرهابية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مرتزق أمريكي يقضي نحبه مع مجموعة من زملائه في أوكرانيا... صور

08:26 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 08.09.2023)
© AFP 2023 / USMCجندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ "ستينغر"
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / USMC
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قضت القوات الروسية على المرتزق الأمريكي جيريشكو سكاي ماغالون، المعروف أيضًا باسم جيريشكو ووكر، في منطقة العملية العسكرية الخاصة مع 19 من زملائه.
وجاء المرتزق الأمريكي إلى أوكرانيا في مارس 2022، وانضم إلى ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، وشارك في المعارك في مقاطعة خاركوف.
وأفاد أقارب ماجالون أنه "توفي يوم أمس الخميس على الجبهة الأوكرانية مع 19 متطوعًا آخرين".

وكتبت خالة المرتزق على فيسبوك (أنشطة ميتا بما فيها فيسبوك وإنستغرام محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): لقد توفي ابن اختي على الجبهة الأوكرانية مع 19 من رفاقه بعد أن تطوع لقتال الروس.

وفي عام 2015، تم إرسال ماغالون إلى أفغانستان كجزء من الشرطة العسكرية للجيش الأمريكي، لكنه لم يكتسب أي خبرة قتالية هناك.
وتواظب القوات الروسية على تحييد المرتزقة الأجانب الذين يساندون نظام كييف بأنشطته الإرهابية.
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